〈南部〉高屏第二條東西向快速路 審查通過

2017-08-11

全長約23公里 預算300億

〔記者李立法／屏東報導〕高屏第二條東西向快速道路期末報告審查通過，公路總局將報請交通部核定，規劃中的路線東起國道三號長治段，西接國道十號仁武交流道，全長約二十三公里，可縮短屏東市至高鐵站及北高雄約一半車程，預算規模高達三百億元，預計八至十年完工。

屏東縣境設兩處交流道

第一條連接潮州與國道一號鳳山端的台八八快速道路壅塞不敷使用，在屏東縣各界要求下，公路總局規劃出第二條連接北屏東與北高雄的快速道路，分別在屏東縣境設置了台三線（屏東市與九如鄉交界）及台二十七線交流道（屏東市海豐段），在高雄境內設置了義大二路及台二十九線交流道，主要採高架橋樑興建，包括高雄端一座零點六公里長的隧道，雙向四線道設計。

屏東市至高鐵站可縮短一半車程

屏東縣政府工務處表示，為減少屏東端拆屋及徵收土地的困難度，該路線與國道三號銜接地點可能會往北微調，但幅度不大，粗估經費約三百億元，但可能還會增加，若順利報部核定後，預估在八至十年內可以完工。

屏東市公所表示，第二條快速道路主要受益區為屏東市及屏北部份鄉鎮，目前屏東市民開車經國道三號至高鐵左營站或北高雄商圈，約花費四十五分鐘，該快速道路完工後可望縮減一半時間。