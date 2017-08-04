〈北部〉新街溪流域治理 市府加碼3.3億

2017-08-04

〔記者周敏鴻／中壢報導〕桃園市政府推動「新街溪流域治理三年計畫」，將要再投入三．三億元改善新街溪沿線的護岸長度兩千四百公尺、增加水岸人行步道兩千一百公尺與四處綠地公園。市長鄭文燦表示，三年計畫完成後，改善新街溪流域淹水面積將達十五公頃。

鄭文燦昨天視察已完工的中壢區玄天橋到龍岡橋間的護岸與步道改善工程，他說，新街溪流經中壢、平鎮人口密集地區，市府積極推動堤岸加高、河岸美化與親水公園等建設，以「親水不淹水」為目標，妥善治理新街溪。

市府水務局人員表示，從二○○五年起，新街溪已經陸續進行了卅一件治水工程，投入二．三億元經費，因新街溪仍有美隆橋、滿庭芳橋等易淹水河段，市府去年起又推動「新街溪流域治理三年計畫」，預估再投入三．三億元進行整治。

包括治水、步道、公園等九件工程

計畫內容包括治水工程、水岸步道、水岸公園等九件工程，水務局表示，其中平鎮區滿庭芳橋上游左岸加高應急工程、中壢區延平路到美隆橋人行步道興建工程、中壢區玄天橋到龍岡橋右岸護岸與步道改善工程，已經完工。

另外，今年底將完工的包括中壢區聖天宮到滿庭芳橋護岸與步道改善工程、平鎮區滿庭芳橋上游右岸步道與景觀工程、埔頂支渠水利溝渠改善與景觀工程、中壢區玄天橋到龍岡橋綠美化工程。

至於中壢區美隆橋下游河道的拓寬工程，以及中壢區公所負責的福德橋到水尾橋間人行步道興建工程，也將於明年底完工。