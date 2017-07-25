〈北部〉3月住宅成交均價 桃園區每坪20萬最高

2017-07-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局統計今年三月桃園市房地產實價登錄資料顯示，土地、建物交易數量為四七二二筆，比二月的四八四一筆減少二．四六％，較去年三月同期的八二二八筆減少四十二．六一％；在交易金額方面，三月約二二五．六九億元，比二月的一八七．九六億元增加廿％，但比去年三月同期的三二九．五二億元大幅減少三十一．五一％。

地政局指出，最近一年的交易重點區域，仍以中壢區最多、占二十．三二％，其次是桃園區十七．五八％、龜山區十一．四二％，三個行政區交易量合計為四十九．三二％，約占全市交易量一半；在成交總金額方面，也以中壢區八○四億元最高，其次是桃園區七六八．八四億元。

平均成交單價方面，近一年呈現漲跌互見走勢，大樓部分，三月每坪平均十八．○四萬元，比二月的十九．三六萬元下跌六．八二％，較去年三月的十六．六七萬元上漲八．二二％；公寓部分，三月成交均價為每坪十一．九八萬元，比二月十一．一二萬元上漲七．七三％，但較去年三月的十二．四三萬元下跌三．六二％。

桃園、中壢、八德、平鎮、龜山、蘆竹等都會區，三月住宅平均成交單價與二月相比，除了八德、蘆竹兩區微幅上漲，其餘皆下跌，其中又以中壢區從每坪二十．四三萬元下跌至十七．一八萬元，跌幅最大，這是受到單價較低的內壢地區成交比率提升有關；交易平均單價前三名行政區，桃園區每坪二十．四四萬元最高，其次蘆竹區二十．一二萬元、龜山區十八．○七萬元。