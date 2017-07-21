〈北部〉桃園海岸管理 將設專責機構

2017-07-21

海岸白皮書初稿出爐 供下載閱覽

〔記者謝武雄／桃園報導〕中油在觀音區推動第三天然氣接收站、環保署前天也審查通過「桃園離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」，桃園沿海的重大開發案，讓環保團體質疑、憂心會破壞觀新藻礁保育等；市府環保局歷時兩年，完成桃園海岸生態保護白皮書初稿，為了廣徵民意，讓內容更完善，即日起至八月一日開放民眾下載閱覽並提供建言。

白皮書中提到，桃園市未來將設置「海岸事務管理處」，成為專責機構，避免造成管理機關多頭馬車般的混亂，並以更嚴格的法令來保護藻礁、石滬、國家級濕地等重要生態敏感區，另設置「海岸管理委員會」整合相關業務。

七個章節 將開說明會取得共識

「自然、樂活、『海』好有你─桃園市海岸生態保護白皮書」內容包含海岸生態保護政策、環境背景、海岸生態、相關法規、永續發展課題與策略、永續發展方案、公民參與共七個章節，針對桃園海岸生態進行調查，在自然生態、海岸資源、社經人文、氣候變遷、法令都有討論，未來會召開十場以上說明會與跨機關協調會，取得各方共識，作為海岸生態保護政策的依據。

在公民參與部分，將建立民眾參與海岸保護機制，重大開發計畫資訊需公開透明，並達成自然海岸零損失的目標；環保局也將推廣環境教育生態觀光廊帶，結合環境資源、社區營造，發展社區特色的生態觀光旅遊業。

環保局長沈志修表示，推出「桃園市海岸生態保護白皮書」是希望讓海岸生態永續發展、不受破壞，使人工海岸最小化、自然海岸最大化，未來會加強污染管制，建立海岸生態與水質常態監測系統，並逐步建構防風林帶、結合環境教育、發展生態旅遊、納入氣候變遷課題、發展住民參與機制，共同維護海岸。