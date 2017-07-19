〈北部〉桃園瘋搖滾 10月起連嗨3個月

熱音賞即起報名 總獎金66萬元
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園搖滾音樂盛事「桃園瘋搖滾」重頭戲桃園搖滾繞境、鐵玫瑰音樂節今年突破歷年規模，南、北區將各辦一場，要從十月一路「嗨」到十二月底，而「鐵玫瑰熱音賞」即日起至七月卅一日開放網路報名，總獎金六十六萬元，是歷年也是全台最高。
副市長游建華表示，桃園瘋搖滾有四大系列活動，包括鐵玫瑰熱音賞、鐵玫瑰音樂學院、桃園搖滾繞境和鐵玫瑰音樂節，要從暑假一路「嗨」到年底的耶誕節。
游建華說，每年最受歡迎的重頭戲當屬「桃園搖滾繞境」及「鐵玫瑰音樂節」，這兩項活動今年會在桃園南北區各辦一場，九月公布演出卡司，希望能把創作能量帶到桃園各地。
桃園搖滾繞境將於十月廿八日在龜山華亞科技園區、十一月十一日在楊梅埔心公園舉辦；鐵玫瑰音樂節十一月廿五日、廿六日連兩天在桃園藝文廣場舉辦「清新玫瑰趴」、十二月廿三日在桃園高鐵站前廣場舉辦「搖滾耶誕趴」。
「鐵玫瑰音樂學院」部分，邀請知名音樂人薛忠銘、林秋離、四分衛阿山、旺福姚小民等九位講師，結合講座及音樂表演，從七月至十一月帶來共八場「大師講堂」。
鐵玫瑰音樂學院總監薛忠銘已參與第三年，他稱讚說，桃園瘋搖滾是孕育優秀音樂人的搖籃；擔任講師的音樂製作人吳易緯也說，「桃園瘋搖滾」能帶給不同年齡、職業及語言的人一圓音樂夢的機會，喜歡創作的人千萬不要錯過。
市府藝文設施管理中心指出，「鐵玫瑰熱音賞」分為高校組、社會組，分別於九月九日、十日舉行複賽，九月三十日、十月一日進行決賽，高校組有六個獎項、最高獎金五萬元，社會組有八個獎項、最高獎金二十萬元，得獎者將於慶功演唱會、鐵玫瑰音樂節演出，歡迎全台樂團踴躍上官網報名，詳情可查詢「二○一七桃園瘋搖滾」。