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〈台北都會〉含糖飲料天天喝 小五童患脂肪肝

2017-06-18

長輩甩肉 腎臟變健康

〔記者周彥妤／台北報導〕含糖飲料當水喝，當心脂肪肝找上門！一名小五學生每天喝含糖手搖杯飲料，體重攀升，直到家長帶去醫院檢查，赫然發現竟有脂肪肝。另有一位八十二歲長者，是門診常見的三高患者，自從改變長年重油重鹹的飲食習慣，並維持適當運動，再輔以藥物治療，成功減重十一公斤，腎功能終於恢復正常，總算重拾健康。醫師提醒，脂肪肝通常來得無聲無息，毫無任何病狀，患者往往直到健檢才發現，呼籲民眾務必留心。

全民健康基金會、華泰商業銀行文教公益基金會及全聯慶祥慈善事業基金會昨主辦「輕鬆甩油遠離三高」健康講座，提供民眾預防三高疾病的指南，許多銀髮族不畏風雨前來參與，現場座無虛席。

台大醫院家醫科醫師、全民健康基金會副執行長粘曉菁說，消脂保肝是「人生永遠志業」，尤其脂肪肝非同小可，可能演變為肝炎、肝硬化甚至肝癌，民眾千萬要當心。

粘醫師提到，門診曾有一名小五學生，含糖飲料喝太多，年紀輕輕竟罹患脂肪肝。另外，罹患脂肪肝不是只與肥胖有關，也不乏身材纖細亦無三高疾病卻脂肪肝上身的案例，建議民眾做腹部超音波檢查才能準確判斷。

台大醫院外科部醫師楊博仁表示，肥胖百害無一利，不但併發症百出，甚至與癌症有密切關聯，尤其是國人罹患比例高的乳癌、大腸癌、食道癌、攝護腺癌等。

楊醫師呼籲，BMI（身體質量指數）超過卅五，屬重度肥胖及病態性肥胖的級別，已難以用意志力克服減重心魔，呼籲民眾前往門診尋求醫師諮詢。

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