〈南部〉高市「宏南宿舍」列文化景觀 中油提告敗訴

2017-06-07

不服市府劃設為保護區

〔記者黃建華、葛祐豪、黃佳琳／高雄報導〕中油公司不服高雄市文化局將興建於日治時代的「宏南宿舍群」，全數劃為文化資產景觀保護，向高市府訴願被駁回，改打行政訴訟控告高市府，要求將宏南宿舍群中非日治時期興建之宿舍及其他公共設施等剔除登錄為文化景觀，高雄高等行政法院昨判中油敗訴，駁回中油之訴，全案可上訴。

中油：將研議是否上訴

中油強調，將等收到法院判決後，研議是否上訴。中油表示，高市府將宏南、宏毅全區登錄為文化景觀，劃設範圍過大，執行上恐無法推動，因此希望以一九四三年以前的歷史建築，作為核心劃設範圍。

文化局表示，這判決實為對市府長期致力文化資產保存的肯定，呼籲中油公司應依據「中油宏南宏毅宿舍群文化景觀保存維護計畫暨保存計畫整體規劃」內容，妥善保存文化景觀範圍內之相關建物與設施，基於在地企業的社會責任，共同維護營運此一珍貴的文化資產。

原為日本海軍附屬眷舍

高雄高等行政法院調查指出，「宏南宿舍群」原為日本第六海軍燃料場之附屬眷舍基地之一，經國民政府接收後又轉作原告煉油廠之員工宿舍使用，而該宿舍群原本即以圍牆區隔附近之後勁區域，而形成相對封閉之社群，縱使歷經國民政府接收期、資本擴張期、民營化產業轉型期，其區內空間變革仍與圍牆外之後勁居民居住環境顯有差異。

且區內擁有許多老樹、鳥類，具有生態環境保存的價值。而隨著歷史的演進，宿舍群雖然陸續擴建，但仍擁有高度產業共同體的群體社區認同與生活文化。

高等行政法院認為，此與宏南宿舍群內哪些屬於日遺宿舍，哪些屬於國民政府遷台以後所興建者並無關係，縱部分建物係後來陸續興建，因其仍延續日治時期之規劃仿建，並增加自己時代之特色，而具備其文化之傳承及一體性，則該宿舍群之特殊文化景觀，自應將其視為一個整體聚落而綜合加以觀察。高雄市政府將宏南宿舍群登錄為文化景觀，並無違誤，且無違反比例原則。