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〈南部〉屏東第二家醫學中心 高榮確定進駐

2017-06-07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕除了義大醫院已獲中央核定之外，外傳第二家將進駐屏東的醫學中心，確定為榮民總醫院，預定地在大武營區，「高榮大武分院」申請案昨天獲屏縣府醫審會同意，將再送衛福部審查，若以大武營區在一○八年歸還屏東縣政府推估，約五至六年間成立。

預定地在大武營區

屏縣醫療資源不足，根據衛生局統計，全縣有二十三家醫院，其中區域醫院六家、地區醫院十四家、三家精神科醫院，全縣不分科別醫師數共有一千五百零六人，平均每萬人口醫師數為十三．七二人，較全國平均值十九．二三人還低；從西醫基層照護來看，每位醫師照護四千人的有五個鄉鎮，照護三千人的有六個鄉鎮，照護二千人者十二個鄉鎮。

義大屏東醫院已核定

為讓縣民擁有更完善醫療照顧，屏東縣政府積極引進醫學中心，其中義大屏東醫院預定地在縣立運動公園對面，已獲中央核定六百五十八床，其中，一般急性四百九十五床、特殊病床一百九十床，另設立護理之家兩百床；衛生局長薛瑞元表示，義大目前正與台糖洽談土地取得問題，若順利預估兩至五年間啟用。

另家醫學中心則確定為榮民總醫院，高榮早在屏縣內埔鄉設有高榮屏東分院，一般急性一百五十六床、一般慢性三十床等，屬地區醫院，新分院以「高雄榮總大武分院」為申請案名，昨天下午醫審會在衛生局召開，原則同意申請案；而前天退輔會主委李翔宙等人，也至預定地大武營區現場會勘。

衛生局長薛瑞元指出，高榮大武分院預計設六百八十五床，其中一般急性四百五十床等，若以大武營區在一○八年歸還屏東縣政府來推估，可望在五至六年間展開醫療服務。

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