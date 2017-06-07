〈台北都會〉公保地容移解禁 大稻埕地主批︰可蓋177棟101

2017-06-07

〔記者鍾泓良、郭安家／綜合報導〕六月一日台北市議會三讀通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正案，讓所有道路用地、兩公頃以下公園綠地等，可全面進行容積移轉，粗估市價兩兆元的公共設施保留地可解禁。有公保地主叫好，但大稻埕歷史街區的古蹟用地持有地主不滿，指北市公保地容積移轉暴增到可蓋一七七棟台北一○一大樓！且真正需要容積移轉換取修繕經費是古蹟地主，未來新增一六五公頃的十五米以下道路用地「倒入市場」，等於宣判古蹟、大稻埕容積移轉制度死刑。

大稻埕地主不滿「議會綁架市民」，還揚言六月八日市府舉辦居住正義論壇時要動員上百人抗議。

北市容積移轉分為公保地、大稻埕歷史街區、古蹟，以及將會開放的河川區四類。市府統計，古蹟容積移轉量達廿七公頃，大稻埕歷史街區則還有廿一公頃尚未移出，但因為古蹟、大稻埕容積移轉取得代金，需用於老屋修復計畫，較不具有優勢。

另外，水利署民國一○三年修水利法，將關渡、社子島、雙溪及景美約一○八公頃的河川區列為天然不可開發建築土地，待營建署擬訂作法後就可容移，早成為收購標的。

質疑圖利特定掮客

大稻埕地主不滿地表示，議會放寬道路面積等同宣布大稻埕容積移轉死刑；公保地容移涉及兩兆利益，「全世界除了台灣，哪個國家有開放公保地做容積移轉」，根本就是圖利特定掮客。

該地主計算，去年統計未徵收公保地共有一三一四公頃，約等於三九七萬坪，平均每坪公保地在容積移轉過程中可變成三．二坪樓地板面積，若乘以一．六倍係數（開發後實際面積），換算有二○三五萬坪，等於可蓋一七七棟一○一大樓、意即每個行政區可蓋約十五棟！

該地主不滿，「難道市民一定要去承受這種環境嗎？」議會霸王硬上弓通過修正案，根本綁架全體市民，地主也對提出修正案的國民黨市議員葉林傳和該選區議員陳炳甫不滿。

陳炳甫回應，他是選區內最關心、清楚大稻埕容積移轉的議員，也爭取大稻埕容積無須改制，沒想到還是被罵；他希望市府提案，保障未來容積移轉制度中有兩成取自大稻埕容積，其餘用公保地，但要爭取其他議員支持並不簡單。

葉林傳則說，古蹟容積移轉沒有接受基地面積限制，道路容積移轉則接受基地面積必須超過一千平方米的大面積限制，而且還要鄰近捷運站，北市市面上七成建地只能從古蹟用地移入容積，未來古蹟仍有七成市場，且不需要經過台北市都市設計審議委員會審查，不會砍量體；他強調，近兩年房市差，建商延後推案，導致古蹟容積移轉速度慢，並非道路容積排擠古蹟市場。