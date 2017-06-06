| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iOS 11 亮相！7 大不可錯過的功能一次看！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉基隆主普壇路斷 林右昌：先做便道

2017-06-06

4議員勘災 促市府10天內闢便道

〔記者俞肇福／基隆報導〕「雞籠中元祭」是基隆年度大事，主普壇點燈美景更是攝影玩家必拍景點，但二日豪雨侵襲，通往主普壇的道路柔腸寸斷，恐影響中元祭舉行。同時，正義路上兩百多戶居民車輛出入也無路可走。議員藍敏煌、呂美玲、何淑萍、韓良圻等人，昨天上午緊急會勘，促市府十天內先闢便道，方便住戶出入。

當地住戶抱怨，主普壇於民國六十三年興建迄今，從未發生道路坍方意外，市府只重視基金一路的淹水，根本沒人關心壽山路住戶因為坍方，汽機車無法進出，生活一切只能靠徒步，連垃圾車都進不來，希望市府能儘快搶修，讓居民回歸正常生活。

地基大崩壞 下方大水管也破裂

議員呂美玲說，這次雨勢太大，通往主普壇道路的擋土牆被沖壞了，加上下方有大水管破裂，地基整個崩壞，正義路居民汽機車通行的唯一道路斷了，影響進出；民進黨議員陳東財也到場關心，他指出，崩塌的擋土牆連根鋼筋都沒有，柏油路面厚度也不足，他說︰「檢調單位應該來查清楚。」

何藍韓宗親會：恐進場布置有礙

今年雞籠中元祭輪值的何藍韓宗親會總幹事何象春表示，今年八月廿二日（農曆七月一日）前，工程車要進場施工搭壇布置主普壇，但是現在道路坍方，擔心施工趕不及，連帶影響中元祭舉行。

市長林右昌指示工務處進行防護措施，由於道路與下方球場有達十幾米的高差，為了安全起見，在大雨時不要擾動它，以免造成二度災情；至於居民無路進出，林右昌說，已指示工務處儘快建置機車進出的便道。

工務處養護工程科科長章志華說，道路由原本的鋼軌樁施工改成Ｈ型鋼方式處理，讓擋土牆的安全係數提高，新的施工方式可支撐十五噸的吊車通行，安全無虞。

廣告
  • 雞籠中元祭將於8月22日（農曆7月1日）登場，輪值主普的何藍韓宗親會擔心道路坍塌，吊車無法進場布置。（資料照，記者俞肇福攝）

    雞籠中元祭將於8月22日（農曆7月1日）登場，輪值主普的何藍韓宗親會擔心道路坍塌，吊車無法進場布置。（資料照，記者俞肇福攝）

  • 道路與下方的球場有十幾公尺的落差，工務處將改用新工法施工，足以支撐15噸內車輛進出。（記者俞肇福攝）

    道路與下方的球場有十幾公尺的落差，工務處將改用新工法施工，足以支撐15噸內車輛進出。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市中正公園主普壇道路崩塌，基隆市議會國民黨團辦理會勘，要求10天內闢建便道通行。（記者俞肇福攝）

    基隆市中正公園主普壇道路崩塌，基隆市議會國民黨團辦理會勘，要求10天內闢建便道通行。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
BOT附設旅館「大過主體市場」 合法不合理

內湖區江南市場因為海砂屋問題，北市府九十八年時暫停市場使用，由甲山林建設以五十年權利金一千六百萬餘元拿下BOT案，將四層樓的市場改建為九層樓建築，其中三至九樓為旅館，附屬設施遠大於主體設施。對此，財政…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈台北都會〉基隆主普壇路斷 林右昌：先做便道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月6日‧星期二‧丁酉年五月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.