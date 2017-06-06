〈台北都會〉基隆主普壇路斷 林右昌：先做便道

4議員勘災 促市府10天內闢便道
〔記者俞肇福／基隆報導〕「雞籠中元祭」是基隆年度大事，主普壇點燈美景更是攝影玩家必拍景點，但二日豪雨侵襲，通往主普壇的道路柔腸寸斷，恐影響中元祭舉行。同時，正義路上兩百多戶居民車輛出入也無路可走。議員藍敏煌、呂美玲、何淑萍、韓良圻等人，昨天上午緊急會勘，促市府十天內先闢便道，方便住戶出入。
當地住戶抱怨，主普壇於民國六十三年興建迄今，從未發生道路坍方意外，市府只重視基金一路的淹水，根本沒人關心壽山路住戶因為坍方，汽機車無法進出，生活一切只能靠徒步，連垃圾車都進不來，希望市府能儘快搶修，讓居民回歸正常生活。
地基大崩壞 下方大水管也破裂
議員呂美玲說，這次雨勢太大，通往主普壇道路的擋土牆被沖壞了，加上下方有大水管破裂，地基整個崩壞，正義路居民汽機車通行的唯一道路斷了，影響進出；民進黨議員陳東財也到場關心，他指出，崩塌的擋土牆連根鋼筋都沒有，柏油路面厚度也不足，他說︰「檢調單位應該來查清楚。」
何藍韓宗親會：恐進場布置有礙
今年雞籠中元祭輪值的何藍韓宗親會總幹事何象春表示，今年八月廿二日（農曆七月一日）前，工程車要進場施工搭壇布置主普壇，但是現在道路坍方，擔心施工趕不及，連帶影響中元祭舉行。
市長林右昌指示工務處進行防護措施，由於道路與下方球場有達十幾米的高差，為了安全起見，在大雨時不要擾動它，以免造成二度災情；至於居民無路進出，林右昌說，已指示工務處儘快建置機車進出的便道。
工務處養護工程科科長章志華說，道路由原本的鋼軌樁施工改成Ｈ型鋼方式處理，讓擋土牆的安全係數提高，新的施工方式可支撐十五噸的吊車通行，安全無虞。