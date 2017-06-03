〈南部〉服務49年 北農阿伯林錦泉要畢業了

2017-06-03

〔記者楊金城／佳里報導〕在國立北門農工服務長達四十九年的技工林錦泉，今年將和高三一起「畢業」，六十五歲屆齡退休，服務四十九年年資在高中、高職教職員中罕見，學生對「阿伯」工友要離開校園依依不捨。

十六歲就到學校 擔任臨時工友

民國五十七年，林錦泉在十六歲時就進入北農擔任臨時工友，只比當年國小畢業進入「初農」就讀的學生大上二、三歲，他一開始擔任臨時工友，主要工作是看顧師生腳踏車，防止腳踏車被偷，連午餐也在車棚裡吃便當。

顧車工作三年後，林錦泉補上正式工友，工作改成煮開水、蒸飯盒，因為盡責認真，他服完兵役又返校復職，六十九年專職負責印考卷到退休。張福祥說，別小看印考卷，印錯考卷可麻煩了，林錦泉讓人敬佩的地方是即使最平凡的工作，也都做到完善盡責，沒有怨言，工作態度和精神值得眾人學習。

捨不得丟 舊課桌椅當辦公桌

林錦泉的「辦公桌」其實就是舊課桌椅，他捨不得丟，使用至今，如今要離開學校可說百感交集、諸多不捨，他開玩笑說，退休後應該感覺還是到校上班。

北農今天將舉辦八十一週年校慶，校長張福祥將在會中頒贈青花瓷「豐收」和一萬元禮金給學生口中暱稱「阿伯工友」的林錦泉，感謝他為學校師生長達近半世紀的貢獻和服務。張福祥說，林錦泉的在校人生經歷豐富、獲得師生滿滿的祝福，可說人生收穫滿滿「豐收」。

歷經九位校長 送走十萬畢業生

林錦泉在北農服務四十九年，經歷九位校長、歷屆畢業生十萬人，堪稱是北農校史的見證者、最資深的園丁。

學生稱讚林錦泉和藹可親，而他不只視自己是「北農人」，連長子林志明、女兒林月香及女婿李思賢也都是北農校友。退休後，他還是會到校看看師生，笑稱：「離不開學校啦」。