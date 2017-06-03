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雨勢太大！ 雲林緊急宣布停班停課
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉雨狂襲基隆 大武崙兩度溢堤慘淹

2017-06-03

1975年以來最大雨量

〔記者俞肇福、林嘉東、林欣漢／基隆報導〕豪大雨發威，基隆半天降雨量超過三百五十毫米，是一九七五年以來的最大降雨量。

基隆市各區有八十五處積淹水，其中大武崙溪一日兩次溢堤，基金一路武嶺街口附近汪洋一片；另外還有德安產業道路崩塌、中正公園主普壇柏油路隆起等災情。

防災應變中心統計，基隆積淹水八十五件、土石災情五十九件及其他災情等共計一八八件；全市有一人失蹤、三人受傷。

昨天早上七點多，大武崙溪第一次溢流越堤，基金一路上水花四濺，往情人湖地區淹水處處，適逢上班上學時間，學生、上班族紛紛冒雨涉水。八點多雨勢稍歇，商家忙著掃出泥水；但上午十一點左右，大雨再度降下，大武崙溪二度溢流越堤，來得又急又猛，一輛計程車路過受困，幾乎滅頂，民眾無奈地說，希望大武崙早日不再淹水！

基隆市長林右昌表示，行政院長林全昨天一早就致電關切災情，他向院長解釋，金山、萬里地區降雨量太大，流到下游基隆區域產生加乘效應；行政院長指示秘書長陳美伶與水利署接手，協助基隆徹底解決淹水問題。林全院長本人今將親自到基金一路視察。

不過，基隆市府昨天到下午三點才宣布停班停課，民怨四起。市府表示，這是考量當時雨勢過大、積水處處，學生在校內上課比在校外安全；下午兩點過後雨勢稍緩，幹道交通逐漸恢復，才宣布下午三點起停止上班、上課。

議長宋瑋莉則說，市府應視實際狀況機動調度人力、物力及採取必要措施，而不是木然地只知道要「依法行政」卻不作為，甚至因此延誤最佳時機。

淹水檢附證明報減稅

市府也通知七區區公所，無限制提供沙包給民眾使用。而房屋淹水、車輛泡水均可於昨起三十天內，檢附相關證明文件，向主管機關申請稅金減免。

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  • 基隆大武崙溪昨一日兩次溢堤，行政院長林全今天將到場勘災。（記者林欣漢攝）

    基隆大武崙溪昨一日兩次溢堤，行政院長林全今天將到場勘災。（記者林欣漢攝）

  • 基隆大武崙溪水暴漲，溢過堤防，基金一路汪洋一片。（記者吳昇儒攝）

    基隆大武崙溪水暴漲，溢過堤防，基金一路汪洋一片。（記者吳昇儒攝）

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