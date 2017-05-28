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〈北部〉《世界第二老油井》出磺坑仍產天然氣 日人驚豔

2017-05-28

積極爭列台灣世遺潛力點

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉「出磺坑」為全世界第二口油井，已有百餘年開採歷史，縣府文化觀光局去年提出列入台灣世界遺產潛力點推動計畫，近日邀請日本專家學者參訪經驗分享，提供文化資產保存執行參考，日人對於「出磺坑」迄今仍產天然氣，都驚豔不已。

「出磺坑」自西元一八六一年、清咸豐十一年發現油脈進行石油開採，為世界第二古老油井，僅比美國賓州開鑿的全世界第一口油井晚兩年，也是亞洲最古老的油井，加上當地特殊斜背層的自然景觀，縣府於民國九十七年登錄為縣內第一個文化景觀。

台灣中油公司於九十九年五月在「出磺坑」一四五號井又挖到大量天然氣，預估開發後可以使用廿年，使得「出磺坑」成為世界尚在生產的最古老油田。

縣府文觀局認為，「出磺坑」不僅是台灣礦業發展的指標，同時也見證了台灣油礦產業發展的興衰，且台灣中油早年在當地設置的地軌纜車、辦公室、機器設備及宿舍建築，大多完整保留，現設有台灣油礦陳列館，免費開放參觀，具有高度文化資產價值，且中油表態全力支持，去年向文化部提案，爭取列入台灣世界遺產潛力點。

縣府邀請日本專家學者參訪經驗分享，眾人都對「出磺坑」雖是世界上第二古老的油田，但產業設備至今仍在使用，且狀態維持、管理良好，有別於過去大家對於文化資產都已失去功能的刻板印象，十分驚豔。

文觀局長林彥甫說，三義台鐵舊山線多年前已被文化部列為世界遺產潛力點；「出磺坑」礦場的文化資產價值也深具潛力，期望透過這次台日交流，提升「出磺坑」的能見度並與國際文史工作接軌，增進在地產業觀光發展。

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  • 清咸豐11年發現油脈進行石油開採的公館「出磺坑」，當年開採的第一口油井。（苗栗縣政府提供）

    清咸豐11年發現油脈進行石油開採的公館「出磺坑」，當年開採的第一口油井。（苗栗縣政府提供）

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