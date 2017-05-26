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〈南部〉吸引醫師駐偏鄉 屏衛局列首務

2017-05-26

南門護理之家大火釀災

〔記者邱芷柔、蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春南門護理之家火警釀成四死五十五傷悲劇，燒出了屏東偏遠地區的醫療困境，屏東縣政府衛生局昨表示，未來首要任務是解決醫師常駐問題，並爭取空勤總隊設駐恆春機場。

恆春鎮南門護理之家四死火警案，昨天是死者頭七的日子，罹難的鍾、吳及黃姓死者家屬回到事發現場招魂。起火點二零八號房燒傷的陳某及葉某，目前仍分別在高雄榮總及左營海總治療，情況尚稱穩定。

衛生局統計，恆春、里港、九如、麟洛、長治、滿洲等六個鄉鎮平均每位醫師照護超過三千人，在車城、新埤、新園、萬巒、崁頂等五鄉，平均每位醫師照護人數更超過四千人。

屏縣衛生局長薛瑞元說，偏鄉多為公費醫師派駐，服務期滿就走人，尤其偏遠醫院比起都會區薪水少了一半以上，留不住醫師，除了積極建議政府從制度面著手，透過醫學中心評鑑當誘因，派駐醫師支援偏鄉，也建議以固定薪水吸引醫師到偏鄉。

爭取空勤總隊恆春設點

縣府發言人黃建嘉表示，以恆春為例，重症病患後送到高雄單趟路程將近兩小時，如由空勤後送則僅需二十分鐘，縣府正積極爭取在恆春機場設置直升機起降點。

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