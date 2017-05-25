〈北部〉礁溪違規農舍 宜縣府：限期月底拆除

2017-05-25

屋主若未拆 一定進場執行

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府鎖定縣內三棟重大違規農舍，列入首波拆除名單，其中，礁溪鄉違規農舍，屋主簽下切結書將自拆，拆除日期獲展延，縣府說，本月底期限一到，如果仍未拆，一定進場執行；前縣長、農委會主委林聰賢表態力挺縣府落實農地農用。

員山農舍自拆 延到6月10日

宜蘭縣違規農舍飽受批評，縣府清查後，鎖定礁溪鄉、員山鄉及五結鄉三間重大違規案件開鍘，預訂本月十五日就要拆除的礁溪鄉違規農舍，因屋主申請自拆，期限延至三十一日，原訂昨天要拆的員山鄉違規農舍，屋主也簽切結同意自拆，延到六月十日。

林聰賢昨出席礁溪鄉龍潭湖風景區農村社區生態保育輔導計畫成果發表會，被問到違規農舍拆除議題，他指沒有農地就沒有農業生產，過去縣長任內，有些人不滿意農地農用執行成效，還被質疑是最會蓋農舍的主委，其實很多事情要靠制度補足與落實，農委會堅持農業永續立場，力挺縣府的決策。

宜蘭縣政府建設處表示，三間重大違規農舍，均因農地面積不足七百五十坪，或未申請就興建農舍，以致無法補件，勢必要拆除，屋主若簽下切結書自拆，原則同意延後拆除期限。

建設處說，礁溪鄉違規農舍，三十一日假使未拆，縣府將派機具進場，所需費用向屋主追討，員山鄉違規農舍六月十日是最後自拆期限，至於五結鄉違規農舍，縣府預定六月五日派員拆除。