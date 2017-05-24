〈南部〉4農業女力搶手 採收速度比男性快

2017-05-24

農場開出優渥條件搶人

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄農業女力崛起！

由農委會辦理的農業師傅計畫，三十名農業師傅中有四名女力超搶手，務農以細膩度取勝，採收與包裝動作快，連採番茄速度也比男性快了三成，不但農場爭相搶人，甚至開出優渥條件待計畫結束後立即聘用，「出師」讓工作更有保障。

務農以細膩度取勝

農業局指出，高市農業師傅因應鳳梨等產季採收，四月完成五百四十個任務，目前工作滿檔排到十月，其中四名女力超搶手，務農細膩度特性高，以採收或包裝速度取勝，在阿蓮種植玉女番茄的高世男表示，女性採番茄速度比他快三成，且動作快又細心，不是他能相比的。

劉蕾蕾原從事服務業，挑戰農業師傅，學習疏果等技能，練就雙手並用採番茄，依顏色辨識成熟度，每分鐘可採收破百顆，她靠著堅強的意志力，對抗高雄炎熱陽光，甚至清理果園使命必達，忍受螞蟻爬滿全身，甚至被咬紅腫刺痛，工作能力受肯定，已有農場主預定聘請她到農場工作。

陳攸羽原本是墾丁凱薩飯店廚師，她為了解食材源頭轉業，發現從農超辛苦，比當廚師困難，每一種作物都有很深的學問，農夫是文化重要資產，不但要掌握作物習性，還要適應土質、氣候等，跟著農夫種田學習最快，讓她得心應手。

她說，農業每天變化萬千，她覺得很有趣，目前學習研發肥料、菌種，感覺就像是科學家，加上廚師朋友嘴很刁，種出食材經常被打槍，透過集思廣益，改良食材符合口味，每天都充滿戰鬥力。