| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉4農業女力搶手 採收速度比男性快

2017-05-24

農場開出優渥條件搶人

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄農業女力崛起！

由農委會辦理的農業師傅計畫，三十名農業師傅中有四名女力超搶手，務農以細膩度取勝，採收與包裝動作快，連採番茄速度也比男性快了三成，不但農場爭相搶人，甚至開出優渥條件待計畫結束後立即聘用，「出師」讓工作更有保障。

務農以細膩度取勝

農業局指出，高市農業師傅因應鳳梨等產季採收，四月完成五百四十個任務，目前工作滿檔排到十月，其中四名女力超搶手，務農細膩度特性高，以採收或包裝速度取勝，在阿蓮種植玉女番茄的高世男表示，女性採番茄速度比他快三成，且動作快又細心，不是他能相比的。

劉蕾蕾原從事服務業，挑戰農業師傅，學習疏果等技能，練就雙手並用採番茄，依顏色辨識成熟度，每分鐘可採收破百顆，她靠著堅強的意志力，對抗高雄炎熱陽光，甚至清理果園使命必達，忍受螞蟻爬滿全身，甚至被咬紅腫刺痛，工作能力受肯定，已有農場主預定聘請她到農場工作。

陳攸羽原本是墾丁凱薩飯店廚師，她為了解食材源頭轉業，發現從農超辛苦，比當廚師困難，每一種作物都有很深的學問，農夫是文化重要資產，不但要掌握作物習性，還要適應土質、氣候等，跟著農夫種田學習最快，讓她得心應手。

她說，農業每天變化萬千，她覺得很有趣，目前學習研發肥料、菌種，感覺就像是科學家，加上廚師朋友嘴很刁，種出食材經常被打槍，透過集思廣益，改良食材符合口味，每天都充滿戰鬥力。

廣告
  • 高雄農業女力崛起，30名農業師傅中，4名女力超搶手。（記者陳文嬋攝）

    高雄農業女力崛起，30名農業師傅中，4名女力超搶手。（記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
石化業校園求才 實習年薪50萬元

國內石化人才出現斷層，上市公司中纖、三芳昨與輔英科大簽訂建教合作，保證實習年薪五十萬元。中纖總廠長林本儀直指，石化業給人負面形象，化工學生都…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉4農業女力搶手 採收速度比男性快


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.