| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉安平水景公園BOT案 打造「文創飯店」

2017-05-23

舉行簽約 將提供200個就業機會

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平水景公園ＢＯＴ案，由鴻瀚安平酒店股份有限公司獲得該案土地開發權，昨天下午舉行簽約記者會，觀旅局表示，依規範當地飯店至少三星級以上，未來由廠商提供住宿、餐飲、休閒遊憩等設施，並打造文化創意產業空間，總投資金額為十六億元。

觀旅局表示，市府依促參法辦理「安平水景公園周邊土地開發興建、營運及移轉計畫（ＢＯＴ）案」，歷經公告招商、評審、議約等程序，最終由鴻瀚安平酒店股份有限公司獲得該案土地開發權利。

總投資額16億 至少3星級以上

開發基地位於安平水景公園西側，靠近水景橋附近，土地面積為三．三公頃，國產署土地佔六成，市有地佔四成，使用分區為第二種特定文化專用區。另外，市府文化局也正推動安平港及運河載客小船招商，已於今年元月核准載客小船業者營運申請，安平港航線已營運中。該開發案未來營運後，希望結合遊船將遊客引至該基地從事休閒遊憩相關活動，相輔相成帶動安平水岸觀光。

觀旅局表示，本案總投資金額十六億元，五十年預計可收取十．九九億元權利金與租金，主體事業為旅館飯店經營並提供文創育成相關設施，營運後可提供至少二百名就業機會；目前廠商將優先執行環境影響評估及都市設計審查相關作業完成後動工。

昨天記者會，包括市長賴清德、鴻瀚安平酒店董事長謝文祥及風尚旅行總經理游智維、觀旅局長王時思、多位議員、里長出席與會。業者期許這座旅館將來是「從土地裡長出來的」，與這片土地有深刻連結。

賴清德則表示，飯店還未開始興建就與在地文化連結，深入安平進行田野調查，相信飯店未來將會很有特色。

廣告
  • 鴻瀚安平酒店開發基地位於安平水景公園西側，靠近水景橋附近土地，面積為三．三公頃。（記者蔡文居攝）

    鴻瀚安平酒店開發基地位於安平水景公園西側，靠近水景橋附近土地，面積為三．三公頃。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
亞洲新灣區 議員建議：引進主題樂園

高雄亞洲新灣區各項重大建設持續推動，不少空間可望陸續釋出，高市議員簡煥宗舉日本環球影城、香港迪士尼為例，建議市府設法引入國際連鎖主題樂園，刺激在地就業與城市觀光。舉日、港為例 盼帶動人潮、就業…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧枸杞排骨
台式熱炒✧塔香蛤仔
料理茄子不變色！
新鮮花枝如何挑選？
轉寄

標題：〈南部〉安平水景公園BOT案 打造「文創飯店」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月23日‧星期二‧丁酉年四月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.