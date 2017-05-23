〈南部〉安平水景公園BOT案 打造「文創飯店」

2017-05-23

舉行簽約 將提供200個就業機會

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安平水景公園ＢＯＴ案，由鴻瀚安平酒店股份有限公司獲得該案土地開發權，昨天下午舉行簽約記者會，觀旅局表示，依規範當地飯店至少三星級以上，未來由廠商提供住宿、餐飲、休閒遊憩等設施，並打造文化創意產業空間，總投資金額為十六億元。

觀旅局表示，市府依促參法辦理「安平水景公園周邊土地開發興建、營運及移轉計畫（ＢＯＴ）案」，歷經公告招商、評審、議約等程序，最終由鴻瀚安平酒店股份有限公司獲得該案土地開發權利。

總投資額16億 至少3星級以上

開發基地位於安平水景公園西側，靠近水景橋附近，土地面積為三．三公頃，國產署土地佔六成，市有地佔四成，使用分區為第二種特定文化專用區。另外，市府文化局也正推動安平港及運河載客小船招商，已於今年元月核准載客小船業者營運申請，安平港航線已營運中。該開發案未來營運後，希望結合遊船將遊客引至該基地從事休閒遊憩相關活動，相輔相成帶動安平水岸觀光。

觀旅局表示，本案總投資金額十六億元，五十年預計可收取十．九九億元權利金與租金，主體事業為旅館飯店經營並提供文創育成相關設施，營運後可提供至少二百名就業機會；目前廠商將優先執行環境影響評估及都市設計審查相關作業完成後動工。

昨天記者會，包括市長賴清德、鴻瀚安平酒店董事長謝文祥及風尚旅行總經理游智維、觀旅局長王時思、多位議員、里長出席與會。業者期許這座旅館將來是「從土地裡長出來的」，與這片土地有深刻連結。

賴清德則表示，飯店還未開始興建就與在地文化連結，深入安平進行田野調查，相信飯店未來將會很有特色。