〈南部〉崩盤說提前引爆跌價效應 惹怒蕉農

2017-05-22

每公斤已不到25元

〔記者葉永騫、邱芷柔／屏東報導〕農委會農糧署官員日前預估，六月香蕉價格可能崩盤，提前引發了跌價效應，蕉農痛批官員亂講話，農政單位則忙著滅火，計畫辦理促銷活動因應，屏東縣政府也規劃到台北或新竹等都會區，行銷本土香蕉，協助穩定香蕉價格。

中央官員挨批亂說

去年香蕉受到颱風影響，一公斤飆上八十二元，農民紛紛搶種，今年產量激增四萬公噸，農委會提出警告，預估六月進入盛產期，價格可能崩跌，引發消費者預期心理，香蕉近期產地收購價大跌到每公斤二十五元以下，引發農民不滿，批評農委會官員亂講話。

消費者準備迎接物美價廉的香蕉，不少蕉農卻開始擔心盤商藉機操控價格，恐血本無歸。

農民說，香蕉的品質以冬蕉最好，因為生長緩慢、產量較少，滋味香Q好吃，價格也較高；而夏蕉生長快速，個頭大、水分較多，口感雖沒有那麼好，但仍有特殊風味，價格比冬蕉差。每年這個時期香蕉價格下滑是正常現像，但官員說可能崩盤，讓市場預期心理影響，提早造成香蕉價格下滑。

屏縣府擬北上推廣

屏東縣農業處長黃國榮說，屏東縣香蕉種植面積約三千三百公頃，本月上旬產量還比往年同期減少，六月進入盛產期，價格不一定會崩盤。

縣府已加強注意產地價格和到貨量情況，並配合中央農糧署啟動的調控措施，擬定了相關促銷計畫，將到台北或新竹等都會區加強推廣本土香蕉，協助穩定價格。