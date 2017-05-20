〈北部〉《維蓮診所 爆Ｃ肝群聚感染》楊梅衛所 週日上午加開抽血服務

2017-05-20

〔記者周敏鴻、謝武雄／楊梅報導〕楊梅區維蓮診所涉嫌重複使用針具，造成Ｃ型肝炎群聚感染，目前人數已達六人，曾到該診所接受針劑治療的民眾都是高風險群，昨天又有一一七人到楊梅區衛生所抽血檢查，民眾痛罵維蓮診所沒有良心，更擔心自己因此感染Ｃ型肝炎。

衛生局昨天表示，楊梅區衛生所週六、週日休息，但為了配合民眾抽血需求，明天上午八點半到十點半加開假日抽血服務，接到電話或篩檢通知單民眾可前往衛生所抽血檢查，攜帶身分證或健保卡等證明文件。

維蓮診所重複使用針具、造成Ｃ型肝炎群聚感染的消息傳出後，引起曾前往就醫的民眾恐慌，連續三天來，合計已有三二一人到楊梅區衛生所抽血檢查；衛生局指出，抽血後的一週內會有結果，將協調檢驗單位加快檢驗速度，以消弭民眾的疑慮。

衛生局說，萬一檢查結果是Ｃ型肝炎陽性反應，會主動通知受檢民眾，並協助後續醫療諮詢及轉介服務，已向法律扶助基金會桃園分會提送專案，協助受害民眾向維蓮診所求償。