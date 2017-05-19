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〈南部〉南美館四千萬補助 立院解凍

2017-05-19

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市美術館預計明年七月完工，文化部原本今年編列四億元補助款，去年底卻遭立法院凍結四千萬元預算，立法院教育文化委員會昨再度審議，終於解凍。

南美館目前施工進度約百分之卅五，進度略微超前。文化局長葉澤山說，行政院長林全去年八月視察南美館工程時，市府爭取中央補助八．○三億元獲得支持，從今年起分兩年編列預算，雖然部分預算在去年底遭到凍結，但南美館工程仍持續進行。南美館是台南市民等了六十年的重要建設，非常需要中央支持，很高興經費終於解凍。

在立法院教育文化委員會的立委陳亭妃，昨在第一時間透過臉書直播，分享南美館預算解凍的消息。

陳亭妃說，南美館預算去年底在委員會審查時，因國民黨立委質疑而凍結四千萬元，雖然只有補助預算的十分之一，但對地方政府來說卻是很大的數字，因南美館的位階未來希望打造成為國家級的美術文化園區，更需要中央協助。

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