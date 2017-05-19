〈南部〉捷運輕軌定檢 獲評優等

2017-05-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府昨邀集十五位學者、專家，進行高雄捷運暨輕軌年度定期檢查，由於高捷今年第一季平均日運量達十八．四五萬人次，破十年來紀錄，一○五年稅後淨利八千九百萬元，首次轉虧為盈，輕軌的運量也有顯著成長，因此評為優等。

今年高雄捷運年度定期檢查，與會學者、專家提出多項建言，包括改善捷運站照明、空調及停車場占用等問題。

定期檢查召集人、交通局副局長黃萬發表示，高捷運量部分，一○四年平均日運量十六．四九萬人次，一○五年達十七．二四萬人次，今年第一季更達十八．四五萬人次。

至於輕軌，今年平均日運量也達五一二○人次，總計高雄市大眾運輸量去年已突破一億二千萬人次，比高雄捷運通車前一年的三千四百餘萬人次，成長三．五倍。

黃萬發指出，高雄捷運因多卡通全閘門服務開通、南機廠大魯閣草衙道開幕、品牌行銷及觀光活動推廣，成功帶來運量，提前至一○五年達成財務平衡，因此評為優等。