| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火搶救中 至少4人罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉捷運輕軌定檢 獲評優等

2017-05-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府昨邀集十五位學者、專家，進行高雄捷運暨輕軌年度定期檢查，由於高捷今年第一季平均日運量達十八．四五萬人次，破十年來紀錄，一○五年稅後淨利八千九百萬元，首次轉虧為盈，輕軌的運量也有顯著成長，因此評為優等。

今年高雄捷運年度定期檢查，與會學者、專家提出多項建言，包括改善捷運站照明、空調及停車場占用等問題。

定期檢查召集人、交通局副局長黃萬發表示，高捷運量部分，一○四年平均日運量十六．四九萬人次，一○五年達十七．二四萬人次，今年第一季更達十八．四五萬人次。

至於輕軌，今年平均日運量也達五一二○人次，總計高雄市大眾運輸量去年已突破一億二千萬人次，比高雄捷運通車前一年的三千四百餘萬人次，成長三．五倍。

黃萬發指出，高雄捷運因多卡通全閘門服務開通、南機廠大魯閣草衙道開幕、品牌行銷及觀光活動推廣，成功帶來運量，提前至一○五年達成財務平衡，因此評為優等。

廣告
  • 專家、學者進行高雄捷運暨輕軌年度定期檢查。（記者葛祐豪攝）

    專家、學者進行高雄捷運暨輕軌年度定期檢查。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
愛河人潮減 議員建議成立風管處

曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。林宛蓉：專責上下游所有事務…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈南部〉捷運輕軌定檢 獲評優等


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.