〈南部〉捷運輕軌定檢 獲評優等
2017-05-19
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府昨邀集十五位學者、專家，進行高雄捷運暨輕軌年度定期檢查，由於高捷今年第一季平均日運量達十八．四五萬人次，破十年來紀錄，一○五年稅後淨利八千九百萬元，首次轉虧為盈，輕軌的運量也有顯著成長，因此評為優等。
今年高雄捷運年度定期檢查，與會學者、專家提出多項建言，包括改善捷運站照明、空調及停車場占用等問題。
定期檢查召集人、交通局副局長黃萬發表示，高捷運量部分，一○四年平均日運量十六．四九萬人次，一○五年達十七．二四萬人次，今年第一季更達十八．四五萬人次。
至於輕軌，今年平均日運量也達五一二○人次，總計高雄市大眾運輸量去年已突破一億二千萬人次，比高雄捷運通車前一年的三千四百餘萬人次，成長三．五倍。
黃萬發指出，高雄捷運因多卡通全閘門服務開通、南機廠大魯閣草衙道開幕、品牌行銷及觀光活動推廣，成功帶來運量，提前至一○五年達成財務平衡，因此評為優等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
愛河人潮減 議員建議成立風管處
曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。林宛蓉：專責上下游所有事務…
網友回應
熱門新聞
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 屏縣南門護理之家大火搶救中 至少4人罹難
- 玖壹壹發片 春風避風頭 黃力成合唱 主打兄弟情
- 《精品公益》2
- 米蘭時尚教主 閃亮白布鞋
- 我世衛行動團 將向WHO遞抗議函
- 免操煩配球 布魯斯8K止敗
- 《奇幻大自然》2
- 國發會︰薪資漲 明年就會有感
- 男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂
- 爸媽只餵植物奶 7月大男嬰營養不良脫水死亡
- 李凈瑜出席美國會聽證 盼美幫忙救夫
- FBI新局長人選 川普證實看好李柏曼
- 川普政治風險升溫 國際金價漲近2%
- 科技股領軍反攻 美股收紅
- 吳敦義與青年對談 連勝文同台
- 小潘潘霸氣丟盤子 影帝夫臣服嗆辣女王
- 久石讓攜手麥斯基 經典聯演《送行者》
- 駐美日歐盟WTO 擬設政務副代表
- 紐約時報廣場汽車衝撞 至少1死22傷
- 司法部任命特檢 川普無權開除
- Kingsmill高球賽》 湯普森從天而降
- 李凈瑜向美求援 國會作證搶救李明哲
- 蝦子不新鮮 女過敏性休克
- 大宇資躍升遊戲股股王 Q2EPS上看3元
- 韓國京畿道物產展 泡麵辣登場
- 孫芸芸蕭亞軒 型女「鏡」技場
- 阿杜當暖男背妹 老婆別看!
- 美21參議員致函國務卿 挺台參與ＷＨＡ
- 《碧璽‧明日之星》2
- 自由廣場》海鮮文化 海洋文化
- 司改分組決議》通姦除罪化 藍委反對 民進黨團尚未討論
- C肝群聚感染 再增一受害者
- 蔡旻佑無心穿搭 吊嘎當戰鬥服
- 三星量子電視 好看大視野
- 《2017春夏底妝─立體光》慕斯、果凍粉餅
- 台塑啟動二度交班 王家人退出九人小組
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 《奇幻大自然》1
- 金管會︰金融戰略 朝向開放
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉捷運輕軌定檢 獲評優等
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分