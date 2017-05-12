〈南部〉台東oBike亂象多 民代促縣府管理

2017-05-12

〔記者張存薇／台東報導〕共享自行車oBike進駐台東半個多月，常被發現任意停放路邊，議員吳秀華昨質詢時質疑缺乏管理、影響交通，國際發展及計畫處長余明勳表示，試乘期結束後會與業者討論，縣警局則說，亂停車可處三百至六百元罰款，初步將以oBike業主為舉發對象，待業者申請歸責轉移，承租oBike民眾則成為受處罰人。

吳秀華指出，根據縣府統計，oBike試乘期間每車每天使用率達五次，四月廿二日試用到現在，衍生很多問題，不少車子被任意停放停車格、路邊人行道上，甚至還有人騎回家，也有些餐廳門口擺放幾輛，讓喝酒民眾騎回家。

她說，oBike「隨借隨還」、本意良好，用APP即可租借，但部分車輛已傷痕累累、置物籃壞掉，缺乏管理，棄置也影響交通，縣府應訂出相關管理辦法規範。

余明勳表示，這套系統也引進花蓮，十四日起開始收費，業者的維修團隊這兩天已進駐，因為業者是國際化公司，希望通過這樣的通路提升台東能見度。

余明勳強調，縣府做過問卷調查，有九十八％民眾支持，但也有一定比例希望加強管理，會再與業者討論定型化契約內容。

余明勳說，目前業者引進四百台，預計要擴增至一千五百到兩千台，縣府希望業者依實際需求逐步增加。

警局：亂停車最多罰600元

縣警局強調，將請承租民眾在停妥自行車後自行拍照存證，以做為日後若收到罰單申訴證據。