| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台東oBike亂象多 民代促縣府管理

2017-05-12

〔記者張存薇／台東報導〕共享自行車oBike進駐台東半個多月，常被發現任意停放路邊，議員吳秀華昨質詢時質疑缺乏管理、影響交通，國際發展及計畫處長余明勳表示，試乘期結束後會與業者討論，縣警局則說，亂停車可處三百至六百元罰款，初步將以oBike業主為舉發對象，待業者申請歸責轉移，承租oBike民眾則成為受處罰人。

吳秀華指出，根據縣府統計，oBike試乘期間每車每天使用率達五次，四月廿二日試用到現在，衍生很多問題，不少車子被任意停放停車格、路邊人行道上，甚至還有人騎回家，也有些餐廳門口擺放幾輛，讓喝酒民眾騎回家。

她說，oBike「隨借隨還」、本意良好，用APP即可租借，但部分車輛已傷痕累累、置物籃壞掉，缺乏管理，棄置也影響交通，縣府應訂出相關管理辦法規範。

余明勳表示，這套系統也引進花蓮，十四日起開始收費，業者的維修團隊這兩天已進駐，因為業者是國際化公司，希望通過這樣的通路提升台東能見度。

余明勳強調，縣府做過問卷調查，有九十八％民眾支持，但也有一定比例希望加強管理，會再與業者討論定型化契約內容。

余明勳說，目前業者引進四百台，預計要擴增至一千五百到兩千台，縣府希望業者依實際需求逐步增加。

警局：亂停車最多罰600元

縣警局強調，將請承租民眾在停妥自行車後自行拍照存證，以做為日後若收到罰單申訴證據。

廣告
  • oBike引進台東半個多月，處處可見任意停放。（記者張存薇攝）

    oBike引進台東半個多月，處處可見任意停放。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
腰痛檢出肝癌 台東馬偕就近治療

台東市六十歲潘清祥農曆年前因腰痛就醫，門診醫師眼尖發現其膚色、眼白有異，詢問病史及生活習慣，意外篩檢出罹患肝癌，經台東馬偕醫院肝癌治療團隊手術切除，術後復原良好，東馬表示，從去年起，病患不必轉往外縣市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧豆瓣鱈魚
百搭甜品✧蜜芋頭
電鍋菜✧蒜茸豆腐蝦
如何挑選處理軟絲？
轉寄

標題：〈南部〉台東oBike亂象多 民代促縣府管理


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月12日‧星期五‧丁酉年四月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.