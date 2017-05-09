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〈南部〉全中運比木球 潮州國中奪2金

2017-05-09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕台灣人發明的「木球」運動，設計靈感來自台灣啤酒瓶與紅酒杯，當揮桿過門時，原本上下顛倒的酒杯就會因為木球撞擊而向上翻轉，象徵為選手成功過門喝采並舉杯慶祝之意，屏東木球委員會主委林信成今年帶領潮州國中在全中運拿下木球兩金一銀一銅佳績，讓學童們也愛上這種「舉杯」的滋味。

潮州國中學生許寶云說，練木球很好玩，尤其過門「舉杯」的時候特別有成就感，她從小學五年級就開始練習，能在全國賽拿下金牌，覺得很感動。

林信成說，他在學校推廣木球運動十五年，一開始只有四所學校，現在已有三十多所國中小加入木球行列，為了讓木球運動更加普及，委員會制定出全台首創的「樂樂木球」，屏東縣政府也把樂樂木球納入「普及運動」比賽項目中，希望培育更多木球選手。

屏東木球委員會總幹事曾仁德說，木球運動已有世界杯木球錦標賽、亞洲沙灘奧運的錦標賽等，有三十多個國家推動這項運動，林信成征戰海外拿回多面金牌後，決定回到家鄉推廣被譽為「平民的高爾夫」的木球，從小學開始培養興趣，延續到中學並前進社區推廣樂齡長輩一起運動。

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  • 木球球具設計靈感源自台灣啤酒酒瓶與紅酒杯。（記者邱芷柔攝）

    木球球具設計靈感源自台灣啤酒酒瓶與紅酒杯。（記者邱芷柔攝）

  • 潮州國中學生在全中運賽事木球項目拿下二金一銀一銅佳績。（記者邱芷柔攝）

    潮州國中學生在全中運賽事木球項目拿下二金一銀一銅佳績。（記者邱芷柔攝）

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