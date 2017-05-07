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〈北部〉三義雲火龍節 插香祈福開跑

2017-05-07

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣地方重要慶典「三義雲火龍節」，即日起至二十二日在三義鄉天后宮、五穀宮，及河川加蓋廣場等展開，公所昨天上午在天后宮舉辦雲火龍插香祈福儀式，宣告系列活動正式開跑。

早年在三義鄉拓墾的客家先民，在農閒之餘，利用稻草、稻桿、稻草繩及竹片編製成草龍，成為農閒時刻的趣味活動，因客家族群視龍為聖獸，鄉民會在草龍龍身插上香枝祈福；整尾龍身插滿香枝，香火繚繞如雲，稱為雲火龍。

三義鄉長徐文達昨天與眾多來賓，帶領鄉親在現身會場的十八米龍身上插香祈福，揭開系列活動序幕。

鄉公所表示，今年雲火龍節的「請龍迎龍、開光點睛」、「筊擇聖田」等科儀，將於十二日在三義鄉五穀宮神農大帝的見證下，將神格賦予雲火龍，並遴選出聖田做為來年雲火龍誕生地。十三日晚間七點半，則有另一尾長四十二米的雲火龍會現身，將從水美街至河川加蓋廣場遶境插香祈福，屆時香火雲煙上身的龍身舞動，彷彿盤繞九重雲中，活靈活現。二十二日晚間六點，則有化龍返天儀式，神龍將帶著鄉親的祈願返天。

另外，活動期間並舉辦「三義雲火龍節攝影比賽」及「三義雲火龍節回顧展」，希望民眾一起來捕捉雲火龍的美麗躍動，還有回顧以往的盛況。

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  • 苗栗縣地方重要慶典「三義雲火龍節」，即日起至二十二日展開。 （記者蔡政珉攝）

    苗栗縣地方重要慶典「三義雲火龍節」，即日起至二十二日展開。 （記者蔡政珉攝）

  • 插香祈福揭開系列活動序幕。 （記者蔡政珉翻攝）

    插香祈福揭開系列活動序幕。 （記者蔡政珉翻攝）

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三義雲火龍節 插香祈福開跑

苗栗縣地方重要慶典「三義雲火龍節」，即日起至二十二日在三義鄉天后宮、五穀宮，及河川加蓋廣場等展開，公所昨天上午在天后宮舉辦雲火龍插香祈福儀式…

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