〈北部〉北埔模範母親 賣粄條帶大7子女
2017-05-06
〔記者蔡孟尚／北埔報導〕新竹縣北埔鄉民劉陳春嬌小學讀到三年級就因家境因素休學務農，當了媽媽後賣粄條小吃帶大七名子女並重視他們的教育，獲選為模範母親，將代表北埔鄉接受縣府表揚。
七十九歲的劉陳春嬌是北埔老街知名「春嬌粄條」的研發創始人，她相當重視產品品質，粄條、梅乾菜飯、滷肉飯、滷菜都親手製作，認真的精神不但讓品嚐到客家美味的顧客們十分感動，也成為她一子六女的模範。
劉陳春嬌小學一到三年級認真唸書，成績都名列前茅，但因為家庭經濟不佳，只好回家幫忙家務和農事，幼年失學雖然覺得有些遺憾，但她始終沒有忘記唸書要認真這件事，之後做什麼工作都全力以赴，把事情做到最好。
劉陳春嬌的女兒劉美熙說，母親為家付出的努力和犧牲，子女都看在眼裡，跟著母親學習力爭上游，在幼教領域服務的她也常把母親的奮鬥經歷跟學生分享，鼓勵小朋友珍惜媽媽付出的愛，也要懂得回饋愛給媽媽。
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