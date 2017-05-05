〈南部〉高雄「一日農」夫夯 國外6000人預約

2017-05-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」創造五億元觀光產值，市府推動南向政策奏效，新加坡、香港遊客近萬人深入高雄農村旅遊，連新加坡旅遊雜誌也力推來高雄必做的事，目前有六千人預約來台，行程已排到今年底，彌補中國遊客流失缺口。

根據市府統計，高雄前年、去年外國遊客共一千五百八十萬人，其中香港遊客約二百九十萬人、新加坡遊客超過五萬人，高雄「一日農夫」深受歡迎，吸引五萬五千多人，深入高雄農村旅遊，帶來二．五億元經濟效益，加上社區自辦農遊行程，創造五億元觀光產值。

值得一提的是，「一日農夫」聞名國際，新加坡、香港沒有農業，深受兩國旅客喜愛，去年迄今到高雄旅客近一萬人，帶來經濟產值超過上千萬元，新加坡旅遊雜誌UWeekly近來更大幅報導「一日農夫」，是七件來高雄一定要做的事之一。

新加坡遊客謝小姐走訪六龜，採蓮霧、蜜棗，做有機韭菜盒子，了解農民辛苦、水果更顯珍貴，她認為高雄採水果、逛休閒農場與體驗農家風味餐是來台一定要做的事；香港遊客羅小姐到美濃參觀客家伙房、水圳、香蕉田聽蕉農導覽，看到農民淳樸認真的身影很感動，也是台灣美麗的風景，重新了解台灣農村文化的價值。

高雄觀光協會理事長黃金祥說，「一日農夫」提供良好平台，彌補農村行銷力不足，遊客走進田裡，聽農夫講故事，不但長了知識，心也溫暖起來，深受星、港客歡迎，不受中國客減少的影響。