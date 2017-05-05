〈北部〉竹市首例簡易都更 老宅變電梯大樓
2017-05-05
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市首件簡易型都市更新案，讓香山區一間屋齡六十多年老矮屋，即將變身為地下兩層、地上十層的嶄新電梯公寓，預計兩年內完工。
市府表示，李姓屋主在香山區大庄路旁的老宅，牆面鋼筋外露、磁磚剝落、管線老舊凌亂，更嚴重漏水，多年來希望能整建。
七十多名地主全同意 兩年內完工
但經過數十年的繼承、分配，房屋、土地持有人達七十多人，部分地主並已搬遷外地失聯，產權複雜，經市府都市發展處專業團隊評估後，建議申請「簡易型都市更新」，讓七十多名地主全部同意，得以進行重建。
都發處都更科長翁嘉陽說，此例是新竹市首件核定的百分之百同意「簡易型都市更新案」，整合面積達五百平方公尺以上，地主並主動提供六十％以上法空綠覆率、協助開闢公有道路、沿街退縮四米以上、提供開放空間等友善都市環境作為，經開二次審查會議就獲審查委員支持通過，地主可額外獲得建築基地基準容積十五％獎勵。
核定後可申請建築執照，規劃興建卅八戶新大樓，高十層樓，且設有機、汽車停車位，總基地面積有三百四十四坪。
翁嘉陽說，相較於過去都市更新程序動輒耗時數年，簡易型都市更新僅需經都市設計審查，程序更簡便、快速。
翁嘉陽說，市府另推出「老宅變身．舊城再生」方案，針對危險老舊建築無障礙電梯、建物耐震、結構補強，可依不同社區、住戶需求給予輔導，可電洽：521-6121分機489梁小姐。
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