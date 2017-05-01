快訊PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
〈南部〉嘉南大圳單車溯源 「綠隧」新體驗
2017-05-01
〔記者王涵平／新營報導〕今年的台江水日—愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅五月七日登場，路線將改道行經新闢綠隧單車專用道，避免與台一線機慢車爭道，騎到烏山頭水庫向八田與一技師致敬。
水利局說，活動與台江社區大學合辦，今年路線從海佃國小出發，沿著山海圳綠道行經鹽水溪排水、台灣歷史博物館、新港社文化館、南部科學工業園區、嘉南大圳、三座嘉南大圳渡槽橋古蹟（曾文溪渡槽橋、官田溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋）、嘉南大圳分歧工作站，預計中午抵達烏山頭水庫大會師，來回約七十公里。
「嘉南大圳南幹／南幹支線自行車道新建規劃設計及工程」完工，水利局說，今年直接騎乘於嘉南大圳堤頂自行車專用道，其中，小新營苗圃附近以北沿嘉南大圳南幹線水圳旁新闢單側雙向三米寬、長五千二百公尺的專用自行車道，沿途水圳旁種滿台灣欒樹、麵包樹及苦楝，是條景色優美的綠色隧道。
水利局說，當天抵達烏山頭水庫後，將在八田與一銅像前發表愛鄉護水宣言，獻花致敬，現場還有國立台南藝術大學音樂系小提琴演奏及小台江合唱，凝聚市民守護家鄉水源的氛圍，並呼籲以嘉南大圳做為流域教室，讓更多人藉由認識嘉南平原，加深對台灣水圳及其歷史生態文化的重視。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
《高雄》鐵路地下化10車站 造型綠意各具特色
力拚明年八月通車的高雄鐵路地下化工程，沿線將設置十處通勤車站，除了高雄車站外，另九座也各具特色，設計圖正式曝光。台鐵捷運化地下化設置十座通勤…
網友回應
熱門新聞
- 朝鮮半島情勢緊張 愛國者飛彈大台北待命戒備
- 台鐵斷電封鎖搶救出軌車輛 預計不會影響白天列車
- 小宇難解感情觀 對戲XX秒崩潰
- 龍千玉一句話 知名詞曲家點頭寫歌
- 《健康充電站》治療關節炎講座、狼瘡腎炎講座
- 打女友、家人牌 警勸降解危機
- 社論》川普、小英比比看！
- 胡茂昌︰女兒考量家計 考上公費留學
- 熱狗二度未婚當爸 放話不跟同一女生2孩
- 川普讚金正恩精明 不許北韓擁精良飛彈
- 川普擬大砍企業稅率 恐引發全球減稅戰
- 演唱會飆罵保安「你給我滾出去」 周杰倫道歉了
- 是否對北韓動武？ 川普︰很快就知道
- 〈50 Plus〉病歷 如人生履歷
- 口水亂噴 前瞻失焦
- 沉醉花園城市─紐西蘭基督城
- 二度通話 川普肯定杜特蒂反毒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan’s Tai wins women’s title at Badminton Asia
- 自由廣場》（澄社評論）往上提升或向下沈淪？
- 《中英對照讀新聞》Cassini Survives First "Grand Finale" Dive 卡西尼號倖存於首次「最終任務」俯衝
- 主計長駁「前瞻＝錢坑」 蔡政府8年舉債 比馬少5120億
- 自由共和國》礒﨑敦仁／美國和朝鮮在強硬對抗中摸索對話機會？
- 興南夜市 小吃、服飾齊備
- 逼淫單親媽、猥褻教師 慣犯判6年
- 小檔案：中華救助總會
- 中職》陳子豪「最年輕3響砲」 賞獅7連敗
- 台大女廁偷拍 又一男稱課業壓力大
- 姚瑞中／【九○留影】
- 自由廣場》勞動部長官，我們不是「黑手」！
- 中職》全壘打榜前5傑 兄弟佔4人
- 〈旅遊的滋味〉倫敦彩虹遊行
- 擁槍販毒 仙人跳 都更恐嚇 劉邦誠犯案累累
- 手指吃蘿蔔乾 戴副木助復腱
- 自由談》兩個八千億，藍軍態度差很大！
- 建仔大聯盟處女秀 等12年今重見
- 要打給幼子看 火哥老當益壯
- 女友溫情喊話︰未來的路 陪我走
- 《中日對照讀新聞》20歳の女子大生が琵琶湖に浮かぶ島へ移住－20歲女大學生移居琵琶湖的浮島
- 多麼痛的領悟～ 郭嚴文傷癒感觸深
- 〈親子會客室〉鼓勵孩子獨立
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉嘉南大圳單車溯源 「綠隧」新體驗
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分