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〈南部〉嘉南大圳單車溯源 「綠隧」新體驗

2017-05-01

〔記者王涵平／新營報導〕今年的台江水日—愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅五月七日登場，路線將改道行經新闢綠隧單車專用道，避免與台一線機慢車爭道，騎到烏山頭水庫向八田與一技師致敬。

水利局說，活動與台江社區大學合辦，今年路線從海佃國小出發，沿著山海圳綠道行經鹽水溪排水、台灣歷史博物館、新港社文化館、南部科學工業園區、嘉南大圳、三座嘉南大圳渡槽橋古蹟（曾文溪渡槽橋、官田溪渡槽橋、渡仔頭溪渡槽橋）、嘉南大圳分歧工作站，預計中午抵達烏山頭水庫大會師，來回約七十公里。

「嘉南大圳南幹／南幹支線自行車道新建規劃設計及工程」完工，水利局說，今年直接騎乘於嘉南大圳堤頂自行車專用道，其中，小新營苗圃附近以北沿嘉南大圳南幹線水圳旁新闢單側雙向三米寬、長五千二百公尺的專用自行車道，沿途水圳旁種滿台灣欒樹、麵包樹及苦楝，是條景色優美的綠色隧道。

水利局說，當天抵達烏山頭水庫後，將在八田與一銅像前發表愛鄉護水宣言，獻花致敬，現場還有國立台南藝術大學音樂系小提琴演奏及小台江合唱，凝聚市民守護家鄉水源的氛圍，並呼籲以嘉南大圳做為流域教室，讓更多人藉由認識嘉南平原，加深對台灣水圳及其歷史生態文化的重視。

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  • 今年的台江水日─愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅，路線改道行經新闢的綠隧單車專用道。（記者王涵平翻攝）

    今年的台江水日─愛鄉護水嘉南大圳單車溯源之旅，路線改道行經新闢的綠隧單車專用道。（記者王涵平翻攝）

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