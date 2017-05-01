〈南部〉發育遲緩 旗津通報率偏低

2017-05-01

〔記者洪定宏／高雄報導〕世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率為六至八％，但高雄市旗津區因隔代教養，且醫療復健資源較少，去年零至三歲的通報率僅一．四七％，零至六歲也只有二．○五％。

因此，高市社會局兒福中心委託伊甸基金會在旗津設置早療據點，並以遊戲互動方式舉辦篩檢活動，希望發現發展遲緩的兒童，盡早安排他們接受治療與復健，這次有十七人參加，僅發現一人。

累計今年四月在林園、鳳山、大社、美濃及旗津舉辦的篩檢活動，共有三○七名兒童參加，其中十九人疑似發展遲緩，已列入追蹤名單。

伊甸基金會分析，旗津區通報率偏低主要是因為醫療復健資源較少，大多數家長得到市區工作，孩子多由祖父母照顧，就算「感覺」兒童疑似有發展遲緩現象，也不懂要帶他們去檢查。

篩檢活動以遊戲互動方式進行，依幼童的年齡大小，分別使用不同的玩具，或進行認識顏色、夾球等遊戲，協助逐項篩檢孩子的認知、肢體動作、視覺、聽覺等發展是否過慢或異常。