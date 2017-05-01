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〈北部〉新科運動中心權利金 竹市府一毛未收到

2017-05-01

獲利逾600萬才能收取 議員批離譜

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市首座新科國民運動中心開幕近兩年，但新竹市府一毛權利金也沒收到，市議員曾資程說，先前因運動中心的收費高於新北和台北，市府要求調整，但因是前市府訂下不合理合約，業者需獲利六百萬元以上才能收取權利金，導致市府至今一毛權利金都沒收到，他呼籲市府應審慎重訂定公益回饋金條例，實際回饋於民。

竹市教育處將收回回饋金主導權

新竹市府教育處體健科表示，針對前市府與委外廠商所訂的合約，市府除會收回委外單位每年公益回饋計劃三%回饋金、每年約八十萬元到一百萬元回饋金的主導權，未來也會採由市府辦回饋活動方式，實際回饋給市民。

新竹市新竹市新科國民運動中心一○四年八月一日營運，至今快兩年，其中一○五年度的營收約三千六百餘萬元，但市府營運權利金、變動權利金卻一塊錢也收不到，市議員曾資程抨擊，這是前市府簽下史上最離譜的委外合約。

他說，日前有民眾陳情，指今年四月在新科國民運動中心辦理公益親子音樂會，場地租金高達五萬元，委外廠商並未告知可向市府申請公益時段酌減場租，結果付了高於市場行情的租金，認為很不公平。

他說，新科國民運動中心由政府耗資兩億一千餘萬元興建，應平民化收費，但正式營運前，委外廠商未經市府核定，就公告高於雙北的收費標準，經市府介入才調整，營運到現在又因年度獲利未達六百萬元，市府權利金一塊錢也收不到，「賣某做大舅」，市府成冤大頭。

他說，通常權利金會以固定權利金加變動權利來收取，變動權利金會以營業收入的百分比計價收取，鮮少以營業淨利達到一定門檻才收取權利金，前市府所訂定的委外合約，大有問題。

曾資程要求市府硬起來重新審視合約，包括調整合約權利金收取方式及周邊市民（埔頂聯里）優惠收費方式，實際回饋於民。

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  • 新科國民運動中心委外營運近兩年，但市府一毛權利金都收不到。（記者洪美秀攝）

    新科國民運動中心委外營運近兩年，但市府一毛權利金都收不到。（記者洪美秀攝）

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