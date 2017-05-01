〈北部〉桃園車站舊倉庫群 規劃鐵道建設願景館
市府已取得台鐵的代管同意書
〔記者陳昀／桃園報導〕有八十一年歷史的市定歷史建築「桃園車站舊倉庫群」（桃園七號鐵路倉庫），因隸屬台灣鐵路管理局所有，兩年多來雖被市府文化局列冊，卻無法修復，目前為機車停車場；市府交通局長劉慶豐表示，已取得台鐵的代管同意書，將倉庫規劃為「桃園鐵道建設願景館」，並設置「桃園捷運沿線居民服務小組」。
緊鄰桃園火車站的「桃園車站舊倉庫群」位於桃園區萬壽路三段二四一、二四三、二四五號的連棟建築，鐵路局先前以缺乏修復經費傾向拆除，經文化局協調，去年六月公告為歷史建築，後續的活化利用，由交通局規劃。
劉慶豐表示，該處也規劃為桃園捷運棕線BR01站預定地，三鐵共構車站的建設，會影響鄰近一棟未列冊管理的台鐵舊倉庫，被指定為歷史建築的倉庫會完整保留，估計修復經費約需一千餘萬元，交通局打算爭取文化部文化資產局補助六成經費，其餘由市府編列預算支出。
他說，市府上週已與台鐵局談妥，並取得代管同意書、可無償使用，市府也規劃將「鐵道味」濃厚的「桃園車站舊倉庫」改造為「桃園鐵道建設願景館」，希望在鐵路地下化、桃園捷運等鐵道建設進行同時，讓市民也能認識鐵道文化，極具歷史意義。
劉慶豐指出，「桃園鐵道建設願景館」規劃方向大致底定，將介紹桃園市的鐵道建設發展，從過去的輕便軌道，到現今的捷運、鐵路地下化，包含歷史背景的介紹、懷舊照片、文物展示等，此外，開挖機場捷運隧道、已報廢的一台「大地鼠」潛盾機，也會在此亮相。
他說，交通局也會與文化局合作，在此成立一間以桃園文化為主的書局，讓市民能透過閱讀熟知桃園的歷史、增添人文氣息，建築物二樓則暫不做規劃，讓參觀者能好好感受原始建物之美。
劉慶豐表示，交通局也將於此成立「桃園捷運沿線居民服務小組」駐點，讓民眾遭遇損害、施工髒亂等問題時，可有明確投訴地點，儘速找到交通局相關人員解決、處理問題。
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標題：〈北部〉桃園車站舊倉庫群 規劃鐵道建設願景館
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