〈南部〉屏縣首座寵物公園 啟用

2017-04-30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕設於高屏大橋下方的屏縣首座寵物公園昨天啟用，吸引許多飼主帶著毛小孩參加，縣長潘孟安也帶著前年認養的流浪狗「安居」，體驗跳高輪胎架、浪狀棧道等設施，強調會再增設寵物公園。

屏東縣政府在高屏溪左岸高灘地高屏大橋下設立寵物公園，佔地廣闊，可讓毛小孩盡情在草皮上奔跑，除有彩繪水泥涵管、跳高輪胎架、浪狀棧道等運動設施，園區還設有狗便清理袋，方便飼主。

潘孟安前年認養的黑色台灣土狗「安居」，已兩歲多，健康活潑，昨天牠在主人帶領下，挑戰體能設施，表現精彩。

縣民魏小姐昨帶著吉娃娃「胖胖」到寵物公園試玩，她說，當地很好停車，環境也不錯，以後一定會再帶狗狗來玩，建議縣府多辦交流活動，讓飼主交換飼養心得，也給寵物交朋友的機會。

該座寵物公園以犬隻運動為主，分有大型犬隻、小型犬隻活動區，避免小型犬隻遭到大型犬隻攻擊，進入園區應繫上狗鍊，未來假日會定期舉辦流浪動物認養、施打預防針等活動。