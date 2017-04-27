〈北部〉尖石又爆濫墾 山頭挖成平台

2017-04-27

〔記者蔡孟尚／尖石報導〕新竹檢警上週在新竹縣尖石鄉梅花村查獲削平山頭的嚴重濫墾案，沒想到義興村也爆發類似案件，檢警昨天前往調查時，發現原本青翠的稜線山頭被地主挖成三大塊平地，將朝違反水土保持法、山坡地保育利用條例方向偵辦。

義興村馬胎部落上方 遭開挖1.8公頃

當地民眾舉發，義興村馬胎部落上方稜線的土地，長期有大型重機具開挖整地，把原本青翠的山頭變成了一塊塊的黃土平台，昨天上午縣政府原民處、農業處、環保局等單位前往現場勘查時，還在山路發現大貨車載著挖土機往山裡開，可見當地的違法開發已到了明目張膽的地步。

檢警初步勘查，現場有三大片已開挖整平的土地，經繞行全場一周且出動空拍機測量，估算出開挖總面積約一點八公頃，有違反水土保持法、山坡地保育利用條例的嫌疑，且現場還堆置有水泥涵管等建材，可見當地後續還有工程要繼續施作。

林姓地主在檢警追問下，一度辯稱整地是為了造林，後來又說想蓋露營區卻擔心虧本，所以想改為種菜，反覆說詞令人起疑，而且他並非原住民身分，卻可以在原住民保留地上大肆開發，將是檢警深入調查的重點。

當地居民說，前幾天有間歇性降雨，當地稜線原本穩定的土石卻陸續滾落到部落道路，造成交通中斷，近幾年少見，也許就是大自然對濫墾反撲的警訊，因開挖地點在土石流潛勢區的範圍內，讓人擔心若七、八月豪雨來襲，當地會出現嚴重災情。