〈北部〉尖石又爆濫墾 山頭挖成平台
2017-04-27
〔記者蔡孟尚／尖石報導〕新竹檢警上週在新竹縣尖石鄉梅花村查獲削平山頭的嚴重濫墾案，沒想到義興村也爆發類似案件，檢警昨天前往調查時，發現原本青翠的稜線山頭被地主挖成三大塊平地，將朝違反水土保持法、山坡地保育利用條例方向偵辦。
義興村馬胎部落上方 遭開挖1.8公頃
當地民眾舉發，義興村馬胎部落上方稜線的土地，長期有大型重機具開挖整地，把原本青翠的山頭變成了一塊塊的黃土平台，昨天上午縣政府原民處、農業處、環保局等單位前往現場勘查時，還在山路發現大貨車載著挖土機往山裡開，可見當地的違法開發已到了明目張膽的地步。
檢警初步勘查，現場有三大片已開挖整平的土地，經繞行全場一周且出動空拍機測量，估算出開挖總面積約一點八公頃，有違反水土保持法、山坡地保育利用條例的嫌疑，且現場還堆置有水泥涵管等建材，可見當地後續還有工程要繼續施作。
林姓地主在檢警追問下，一度辯稱整地是為了造林，後來又說想蓋露營區卻擔心虧本，所以想改為種菜，反覆說詞令人起疑，而且他並非原住民身分，卻可以在原住民保留地上大肆開發，將是檢警深入調查的重點。
當地居民說，前幾天有間歇性降雨，當地稜線原本穩定的土石卻陸續滾落到部落道路，造成交通中斷，近幾年少見，也許就是大自然對濫墾反撲的警訊，因開挖地點在土石流潛勢區的範圍內，讓人擔心若七、八月豪雨來襲，當地會出現嚴重災情。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
自徵牌照稅 桃園市府將年省5000萬代辦費
四月底以前徵收的牌照稅，過去委由監理站代收，市府地方稅務局局長林延文昨天表示，從明年起，牌照稅改由市府自徵，估計一年可省下五千多萬元的代辦手…
網友回應
熱門新聞
- 尼泊爾山難困47天！梁聖岳獲救 女友過世3天
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 廚神媽咪 夢幻名鍋在這裡～
- 美華裔女遭中控間諜 將驅逐出境
- 和尚也要加班費 日2僧討回180萬
- 「台灣年金制度比滿清可怕！」 年金專家痛批這群人...
- 潑甲苯燒情敵 男患精神病改判11年
- 北韓雖緊迫 美司令仍強調中國軍事威脅
- 《謠言終結站》血型只能輸血 不能預測疾病
- 登喜馬拉雅山失蹤50天 男獲救女友罹難
- 10縣市大雨特報！今各地濕涼、明漸回穩
- 父母過世阿公養大 休學打工貼家用
- 賣預付卡沒登錄雙證件 中華電挨罰90萬
- （影音）火星人親唱神改曲 全復聯挺蜘蛛人之歌
- 徵信社員工出任務 停車怠速廢氣釀2死
- 自由廣場》台大李教授不如日本高中生
- 風流男星誤闖女校 大肌肌誘學生床戰
- 終審法官任命 蔡：涉總統職權應謹慎
- 丹麥男神首度來台開唱 粉絲都有這福利
- KYOHEI腳底按摩有陰影
- 《沉默的羔羊》金獎導演驟逝 曾寫下奧斯卡大滿貫紀錄
- 莫名下背痛 快就醫別亂吃藥
- 前一晚跑急診 蔗總仍不敢請假
- 孔劉今天首訪台灣 鬼怪VOD收入創韓劇紀錄
- 證券行情表、證券表格
- 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
- 戴奧辛蛋來自鴻彰 污染源仍不明
- 反制北韓 美韓射擊演習 阿帕契秀火力
- 殷胡下週同場較勁 機會大增
- 夾心女《夢裡》飆戲躁鬱弟 莫允雯逼哭劇組
- 學童每日2份鮮乳 補鈣有益身形
- 前瞻基建論述不足 蔡英文動怒
- 證管單位︰許金龍不辭 樂陞等著下櫃
- Panasonic新品 OLED電視身歷其境
- 澳版《西遊記》引爭議 唐三藏、沙悟淨都是女的
- 劉錚和主播消失女廁 拱抓兔姐出面澄清
- 自由談》我們在地獄中團結
- 重機擦撞不知漏油 一發動...當場燒毀
- 馬幼興舊愛陳珮騏力挺 怒轟唐女：怎能夜夜安眠
- 黃惠偵揭黃媽超會把妹 從抗拒到認同 耗時20年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉尖石又爆濫墾 山頭挖成平台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分