| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》陳偉殷首局3上3下 馬林魚暫領先 10縣市大雨特報！今各地濕涼、明漸回穩
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉尖石又爆濫墾 山頭挖成平台

2017-04-27

〔記者蔡孟尚／尖石報導〕新竹檢警上週在新竹縣尖石鄉梅花村查獲削平山頭的嚴重濫墾案，沒想到義興村也爆發類似案件，檢警昨天前往調查時，發現原本青翠的稜線山頭被地主挖成三大塊平地，將朝違反水土保持法、山坡地保育利用條例方向偵辦。

義興村馬胎部落上方 遭開挖1.8公頃

當地民眾舉發，義興村馬胎部落上方稜線的土地，長期有大型重機具開挖整地，把原本青翠的山頭變成了一塊塊的黃土平台，昨天上午縣政府原民處、農業處、環保局等單位前往現場勘查時，還在山路發現大貨車載著挖土機往山裡開，可見當地的違法開發已到了明目張膽的地步。

檢警初步勘查，現場有三大片已開挖整平的土地，經繞行全場一周且出動空拍機測量，估算出開挖總面積約一點八公頃，有違反水土保持法、山坡地保育利用條例的嫌疑，且現場還堆置有水泥涵管等建材，可見當地後續還有工程要繼續施作。

林姓地主在檢警追問下，一度辯稱整地是為了造林，後來又說想蓋露營區卻擔心虧本，所以想改為種菜，反覆說詞令人起疑，而且他並非原住民身分，卻可以在原住民保留地上大肆開發，將是檢警深入調查的重點。

當地居民說，前幾天有間歇性降雨，當地稜線原本穩定的土石卻陸續滾落到部落道路，造成交通中斷，近幾年少見，也許就是大自然對濫墾反撲的警訊，因開挖地點在土石流潛勢區的範圍內，讓人擔心若七、八月豪雨來襲，當地會出現嚴重災情。

廣告
  • 新竹縣尖石鄉義興村馬胎部落上方稜線的山頭被開挖夷為平地，檢警懷疑破壞水土保持，已展開調查。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣尖石鄉義興村馬胎部落上方稜線的山頭被開挖夷為平地，檢警懷疑破壞水土保持，已展開調查。（記者蔡孟尚攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
自徵牌照稅 桃園市府將年省5000萬代辦費

四月底以前徵收的牌照稅，過去委由監理站代收，市府地方稅務局局長林延文昨天表示，從明年起，牌照稅改由市府自徵，估計一年可省下五千多萬元的代辦手…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：〈北部〉尖石又爆濫墾 山頭挖成平台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.