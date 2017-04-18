〈北部〉中大壢中為班底 合球世界賽「銀」了

2017-04-18

惜敗世界霸主荷蘭

〔記者李容萍／桃園報導〕以中壢區中大壢中為班底的台灣合球隊，遠征在荷蘭舉行的U19世界合球錦標賽，在冠亞軍賽挑戰「世界合球霸主」荷蘭隊，上半場比數膠著，荷蘭隊多次遠射得分，台灣隊在台灣時間昨天凌晨以十六比廿八屈居亞軍，這是台灣隊史第五面十九歲級世界錦標賽銀牌，也是近十三年台灣隊的最佳戰績，仍然獲得全場觀眾起立鼓掌肯定。

半數國手中大壢中

台灣隊有十六名隊員，中大壢中就有八人，其他隊員來自南崁高中、萬芳高中及滬江高中，隨隊的中大壢中校長胡劍峰說，台灣隊隊長余昆燁、楊佳霖表現出色，分別名列男、女射手榜第三位及第七位。

此戰也是台灣隊教練李建志繼二○○四年領軍首度打入世界盃冠軍賽，暌違十三年後重返冠軍賽，雖然最後無法一圓冠軍夢，但再次證明台灣合球已是眾所認可的世界強隊，代表隊預計廿一日下午四點多返抵國門，帶回世界第二的榮耀。

李建志說，合球有點類似籃球，是男女混合運動，比賽雙方各四男四女，提倡男女平等，比賽場地分為兩個半區。球場兩邊各有一個三．五公尺高的籃框， 將球投入對方籃框即為得分，目前有超過六十五個國家和地區發展合球運動，尤以台灣、荷蘭、比利時最常見。

中大壢中合球隊在民國八十三年底成立，隔年招收國中保送生，成軍以來共奪得十次全國冠軍，把學生送上理想的大學，有多人入選國家隊為國爭光；中大壢中體育課也有合球項目，每半年舉辦班際合球比賽。