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〈北部〉竹縣桐花祭週六開幕 簡文秀獻唱

2017-04-18

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣桐花目前雖僅零星綻放，但以「花見浪漫台三線」為名的客家桐花祭，仍將如期在本週六（二十二日）開幕，除有藝術市集等系列活動，並規劃十二條輕旅行路線，可一路玩到母親節。

縣府昨天邀集將在開幕式上演出的國際知名聲樂家簡文秀、長榮交響樂團代表與客籍藝人朱俐靜為活動暖身。

聲樂家簡文秀昨天登場與幾名可愛的小女娃合唱「客家本色」，吸引新竹縣長邱鏡淳也忍不住上台同歡。

簡文秀並送給合唱的小朋友們音樂入門CD做為禮物，希望他們的生活中能充滿美妙的樂音。

縣府表示，開幕式將在合興車站舉行，當天依照慣例會以桐花路跑揭開序幕，跑友陸續完賽回到合興車站，長榮交響樂團將搭配築夢舞集的演出相迎。

開幕當天下午，則有藝術馬戲團、藝術市集、「屋簷下茶席」等適合親子共玩的活動。 在湖口、寶山、芎林等地的輕旅行也將展開。

週日（廿三日）活動改在湖口鄉三元宮後方的客家文化廣場，有客家樂團、合唱團、地方表演團隊、馬戲團演出。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，花季預計五月底就結束。

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  • 聲樂家簡文秀（左三）昨跟新竹縣長邱鏡淳（右）一起跟小朋友合唱「客家本色」。（記者黃美珠攝）

    聲樂家簡文秀（左三）昨跟新竹縣長邱鏡淳（右）一起跟小朋友合唱「客家本色」。（記者黃美珠攝）

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