〈北部〉桃園》觀光工廠數 挨批兩年原地踏步

2017-04-18

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府經濟發展局宣示要輔導推動觀光工廠，市長鄭文燦也喊出「目標五十家」，市議員魯明哲昨天質詢說，鄭文燦上任兩年多來，輔導成立的觀光工廠沒有半家，目前的廿七家都是以前就有，批評市府「喊口號」；經發局則說，家數多寡有認定落差，廿七家中有五家是在鄭文燦任內才加入觀光工廠家族。

魯明哲說，全市目前共有廿七家觀光工廠，更有三家榮獲「國際亮點」殊榮，截至去年總計帶來三三○萬人次遊客，累積創造超過廿億元產值，但經他查詢，廿七家觀光工廠中，有四家早在十七年前就成立，另有八家是在前縣長朱立倫時期成立，剩餘十五家全是在前縣長吳志揚任內輔導成立，鄭文燦上任至今雖有五家業者加入觀光工廠家族，但都是早已存在的觀光工廠，新開幕的沒半家。

他批評，市府口口聲聲重視產業觀光化，但不僅觀光工廠績效掛零，連宣傳的官方網站也漏洞百出，例如去年獲得「國際亮點」的祥儀機器人工廠，官網竟沒列入，「鄭文燦去年表揚是頒假的嗎？」

經發局說，業者評估成立觀光工廠時，都先自行推廣、試營運後，才會向市府遞件申請認證，今年以前經過認證的觀光工廠只有廿二家，福源茶廠、源友咖啡、養樂多、歐萊德和中台資源五家觀光工廠是在今年才通過認證，未來會積極輔導成立。