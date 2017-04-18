〈北部〉桃園》打造「口字型捷運網」 接軌新北
〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨天到立法院參加前瞻基礎建設計畫公聽會，他表示，桃園市獲核定的軌道建設經費高達二千二百多億元，這包括桃園鐵路地下化的總經費九六四億餘元、捷運綠線總經費九八二億元、捷運綠線中壢延伸段總經費三五一億元，市府將建構「口字型」捷運路網，包含捷運綠線、綠線延伸中壢車站等，串連機場捷運與台鐵，另外，北捷新莊線延伸桃園、三鶯線延伸至八德等，都有助於新北、桃園兩市居民的通勤效益。
鄭文燦指出，台灣最大的交通瓶頸就在台北、桃園之間，市府提出「北北桃一小時生活圈軌道運輸計畫」，包含捷運系統及鐵路地下化，有效紓解北、桃之間高速公路塞車問題，也減少PM2.5對環境的負荷，這也讓「首都」的概念擴大，首都生活圈在一小時內到達，不但增加國家競爭力，也減少北、桃之間的高速公路瓶頸，北、桃的捷運接軌非常重要，這不只對桃園人好，對新北、台北居民到桃園上班、工作也非常方便。
他表示，以前是中央政府幫台北市蓋捷運，現在地方政府蓋捷運卻要負擔工程費四十％以上、自償率廿五％，造成較晚發展或財政較差的地方負擔更重，門檻很高，不是各縣市想蓋就能蓋，他認為地方負擔率有檢討空間，中央藉由前瞻計畫來彌補錯誤是一大進步。
鄭文燦說，桃園的軌道建設計畫不單只是運輸工具的開發，市府也會配合沿線周邊社會住宅開發案、產業及觀光條件的強化等相關計畫，讓民眾減少對小客車和高速公路的依賴，降低空氣污染，軌道運輸成為市民交通的主流。
他指出，未來的捷運建設仍要降低成本並附加更多功能，建議中央成立「國家軌道局」，統籌各地的捷運及軌道建設，以國家整體發展角度來規劃，才能提升台灣的競爭力。
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