〈北部〉宜蘭第二行政中心 下月發包
2017-04-15
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣第二行政中心正在辦理招標作業，預計下個月發包，民國一○九年完工後，羅東消防分隊等機關將陸續進駐；羅東鎮代許俊仁說，第二行政中心恐對當地交通帶來衝擊，建請縣府防患未然；縣府表示，對於地方意見會檢討研議。
宜蘭縣基層座談會羅東場次，昨移師羅東自然教育中心，第二行政中心成為焦點話題；坐落在羅東林業文化園區北側的第二行政中心，占地一萬兩千平方公尺，計畫新建地上六層、地下二層辦公大樓；完工啟用後，包括羅東消防分隊、羅東警察分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局、羅東地政事務所、羅東衛生所等縣府轄下機關將進駐辦公。
許俊仁說，當地停車空間有限，縣府所屬機關搬進第二行政中心，停車位足夠嗎？是否造成交通壅塞？縣府必須提前因應。
縣府表示，宜蘭第二行政中心啟用後，把分散在羅東鎮市中心機關合而為一，方便鄉親洽公，原機關用地另作他用，強化市區商業能量；代理縣長吳澤成說，行政中心各機關配置、停車需求，縣府已有充分討論，地方人士的意見，也會列入會議紀錄檢討研議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃園高分院落腳舊司法園區？ 議員反對
議員促建市政大樓桃園院檢將陸續遷入中路重劃區司法園區，舊司法園區土地傳出可能作為高等法院桃園分院用地，多名市議員昨天在議會質詢時表示，市府辦公廳舍、公共設施用地嚴重不足，既然土地是市府所有，未來用途應…
網友回應
熱門新聞
- 聯航又出包！ 乘客在機上遭蠍子螫傷
- 日千葉縣女童裸屍案 學校家長會長被捕
- 【真言社】誰說這是失敗
- 〈徵文啟事〉不尊重的感覺
- 生技計畫投百億不見成果？楊：才跑一半 已創176專利賺11億
- 胡勝正呼吸不順送醫 虧秘書「太緊張」
- 美數十正規軍部署索馬利亞 20年最大規模
- 新聞幕後》國台辦不希望擦槍走火
- 投彈凝聚川普氣勢 美中對北韓都失去耐心
- 網友端菜請地獄廚神評價 拉姆齊嗆辣回應引熱議
- 疑行車糾紛口角 男子持西瓜刀砍傷夫妻
- 後天穿透性皮膚病 癢到有如千隻蚊子咬
- 領養小孩? 小嫻要等他點頭
- 鞏固軍事聯盟 美防長將出訪沙烏地等國
- 羅錦龍又傷 調整重新來過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lee Ming-che case may affect Games: Ko
- 馬修連恩 聲音雕塑展逼哭老母
- 布魯斯不入甕 殷仔崩盤關鍵
- 季後賽東部首輪》公牛茶壺風暴 綠衫軍勝算高
- 馬洩密案開庭 檢辯攻防總統職權
- 斯里蘭卡垃圾場大火崩塌 至少6死10傷
- 兼營棒受網不再核換照 基隆漁民盼放寬規定
- 《新加坡超級賽》跨季15連勝 球后今爭決賽門票
- 季後賽東部首輪》詹姆斯領進門 篤定晉第一輪
- 潘裕文想婚前女友 佩服林宥嘉很敢衝
- 女星比基尼抖波 立刻一片潮紅
- 聯航霸凌醫師「比越戰逃難還可怕」
- 自由廣場》托育一條龍
- 中市安置女童撞頭開刀 父控被虐待
- 媽寶討不到買車錢 燒屋嗆砍表弟姑姑
- 詭異！夫婦帶狗燒炭亡 牆壁地上有血跡
- 球評看殷仔／攻擊內角無誤 仍挨三壘打
- 《贈票》安海瑟威醉嗨 嚇歪艾倫
- LPGA樂天錦標賽》台將成落湯雞 僅錢珮芸晉級
- 楊一展剪刀腳好猛 男星喘不過氣
- 中醫調節紓壓 讓人逍遙又自在
- Red Velvet登寶島 暖身會台粉
- 陳孝萱穿緊身舞衣尬舞 被說像大媽超無言
- 母女配對吊飾 Pandora漂亮媽咪
- 全聯經典趴 大齡潮模踩黃靴─賣場變秀場 白T+牛仔褲 大齡潮模團省錢時尚態度
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉宜蘭第二行政中心 下月發包
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分