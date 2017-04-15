〈北部〉宜蘭第二行政中心 下月發包

2017-04-15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣第二行政中心正在辦理招標作業，預計下個月發包，民國一○九年完工後，羅東消防分隊等機關將陸續進駐；羅東鎮代許俊仁說，第二行政中心恐對當地交通帶來衝擊，建請縣府防患未然；縣府表示，對於地方意見會檢討研議。

宜蘭縣基層座談會羅東場次，昨移師羅東自然教育中心，第二行政中心成為焦點話題；坐落在羅東林業文化園區北側的第二行政中心，占地一萬兩千平方公尺，計畫新建地上六層、地下二層辦公大樓；完工啟用後，包括羅東消防分隊、羅東警察分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局、羅東地政事務所、羅東衛生所等縣府轄下機關將進駐辦公。

許俊仁說，當地停車空間有限，縣府所屬機關搬進第二行政中心，停車位足夠嗎？是否造成交通壅塞？縣府必須提前因應。

縣府表示，宜蘭第二行政中心啟用後，把分散在羅東鎮市中心機關合而為一，方便鄉親洽公，原機關用地另作他用，強化市區商業能量；代理縣長吳澤成說，行政中心各機關配置、停車需求，縣府已有充分討論，地方人士的意見，也會列入會議紀錄檢討研議。