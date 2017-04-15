〈北部〉桃園高分院落腳舊司法園區？ 議員反對
2017-04-15
議員促建市政大樓
〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園院檢將陸續遷入中路重劃區司法園區，舊司法園區土地傳出可能作為高等法院桃園分院用地，多名市議員昨天在議會質詢時表示，市府辦公廳舍、公共設施用地嚴重不足，既然土地是市府所有，未來用途應以市府建設優先，爭取高分院設在桃園，地方非常贊同，但要司法單位自行覓地。
市府︰會廣納各方意見
副市長游建華表示，舊司法園區土地面積約七萬五千餘坪，大部分產權都屬市府，只有少部分為桃園農田水利會所有，檢察署已經遷入中路重劃區的司法園區新廈，但法院大樓還在興建，預計兩年後才會遷入，對於舊司法園區用途，會廣納各方意見後決定。
市議員黃婉如、萬美玲反對高分院設在舊司法園區，黃婉如說，桃園升格後，廳舍嚴重不足，希望能興建第二行政大樓；萬美玲則建議興建長照、幼托中心；市議員黃景熙、邱素芬也說，市府升格後，行政大樓、公共設施都不足，好不容易有這處大面積土地，應該廣納各界意見，好好規劃；市議員蘇家明表示，舊司法園區為原桃園市公所財產，升格後納市府財產，難得有這麼大塊的機關用地，應該要好好規劃。
游建華說，爭取高分院設在舊司法園區是律師公會的建議，尚未形成政策，也有人建議要興建公園，若興建市府第二辦公大樓，的確可以解決現有廳舍不足問題，但市議會希望納入議會大樓，舊司法園區面積就顯得不足，由於法院兩年後才會遷走，這段時間會廣納各界意見再決定用途。
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