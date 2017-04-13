〈北部〉桃園鄰里滅火器多過期 擬改設住宅用警報器
2017-04-13
〔記者邱奕統／桃園報導〕市府在巷弄、街道等公共空間廣設滅火器，多位市議員昨天質詢說，市府將滅火器交由各里辦公室管理，因經費不足，超過八成已過期，意外發生時根本無法使用；市府民政局表示，經消防局評估，未來將以推廣住宅用警報器為主。
據了解，這些鄰里滅火器的使用率很低，長期被質疑「擺著好看」，滅火器由各里辦公室自行採購，過去也曾發生採購弊端；市府消防局認為，滅火器使用在剛發生的火警，屬於近距離消防器材，一般民眾在缺乏裝備與訓練下，自行拿來滅火有些風險，建議若火勢超過成人的高度，最好通知消防隊滅火。
市議員黃敬平表示，滅火器三年就要檢查一次，汰換都由里長的工作經費支應，市府並未編列經費，因為經費不足，里長們都心有餘而力不足。市議員李柏坊也說，鄰里滅火器經風吹日曬雨淋，瓶身很容易鏽蝕，市府應檢討設置地點。市議員梁為超認為，市府坐視滅火器過期而不管，讓民眾財產陷於危險中，應該編列專款支應。
民政局表示，未來會以推廣住宅用警報器為主，滅火器部分會進行清查，該報廢就報廢，若里長認為仍有購買的需求也不會反對。
里幹事不足 民政局允補齊
另外，民政局昨天到市議會工作報告，市議員謝彰文反映說，桃園市現有四九五個里，里幹事編制員額應有一八九人，但短缺十八人，里幹事的業務在升格後包山包海，每人需負責二至三個里的業務，在缺額多的行政區，例如中壢、八德、龜山、龍潭及觀音等，一位里幹事甚至要負責四個里的業務，有時還被調派支援其他課室業務，她要求補足人力。民政局允諾盡速補齊。
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