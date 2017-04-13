| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉龍岡米干節 「長街宴」今明先登場

2017-04-13

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕桃園特色活動「龍岡米干節」今天起陸續登場，今、明兩天由「長街宴」打頭陣，在地店家提供手抓飯、甩餅、米干等拿手好菜，讓民眾體驗在地特色美食；市長鄭文燦昨天穿上雲南少數民族傳統服飾開心跳舞，宣布系列活動開跑。

龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三個行政區，是滇、緬異域孤軍撤台時居住的地點，最著名的小吃就是純米製作的米干，不但是各地老饕最愛品嚐的美食之一，更是龍岡地區的雲南特色美食。

少數民族「打歌」暖身

兩百多位少數民族昨天下午穿上傳統服飾，手拉手唱歌跳舞「打歌」，用「彩繩攔路」儀式歡迎鄭文燦，他也跟著音樂搖擺，邀請民眾參加「龍岡米干節」同歡。鄭文燦說，系列活動中的「潑水節」因為石門水庫水情吃緊、桃園市已進入第一階段限水，不得已才取消潑水活動，改由高僧為民眾灑水祈福。

「龍岡米干節」系列活動都在平鎮區雲南公園舉辦，今、明兩天晚上六點半有「長街宴」，在地店家提供米干等各項美食，還有超過卅攤的滇、緬、泰國特色小吃，讓民眾吃得開心。

十五日「潑水節」有「灑水祈福」儀式，包括三寶寺點水祈福、潑水舞、傣族潑水舞踩街等，十六日有「水花晚會」，有擺夷潑水舞、水傣舞等表演，廿二日、廿三日是「火把節」，分別有雲南之夜、火舞晚會，相關訊息可上網查詢，http://ricenoodlefestival.tycg.gov.tw

廣告
  • 「龍岡米干節」今起登場，昨日有唱歌跳舞節目為系列活動暖身。（記者周敏鴻攝）

    「龍岡米干節」今起登場，昨日有唱歌跳舞節目為系列活動暖身。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
中豐北路交流道做「半套」桃市議員盼先「南入」

建議做南下入口匝道 好轉乘機捷規劃中的國道一號五楊高架位於中壢區的中豐北路交流道，由於興建費用高昂，交通部國工局擬先做「半套」，擬提供「北上…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：〈北部〉龍岡米干節 「長街宴」今明先登場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.