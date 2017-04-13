〈北部〉龍岡米干節 「長街宴」今明先登場
2017-04-13
〔記者周敏鴻／平鎮報導〕桃園特色活動「龍岡米干節」今天起陸續登場，今、明兩天由「長街宴」打頭陣，在地店家提供手抓飯、甩餅、米干等拿手好菜，讓民眾體驗在地特色美食；市長鄭文燦昨天穿上雲南少數民族傳統服飾開心跳舞，宣布系列活動開跑。
龍岡地區橫跨中壢、平鎮、八德三個行政區，是滇、緬異域孤軍撤台時居住的地點，最著名的小吃就是純米製作的米干，不但是各地老饕最愛品嚐的美食之一，更是龍岡地區的雲南特色美食。
少數民族「打歌」暖身
兩百多位少數民族昨天下午穿上傳統服飾，手拉手唱歌跳舞「打歌」，用「彩繩攔路」儀式歡迎鄭文燦，他也跟著音樂搖擺，邀請民眾參加「龍岡米干節」同歡。鄭文燦說，系列活動中的「潑水節」因為石門水庫水情吃緊、桃園市已進入第一階段限水，不得已才取消潑水活動，改由高僧為民眾灑水祈福。
「龍岡米干節」系列活動都在平鎮區雲南公園舉辦，今、明兩天晚上六點半有「長街宴」，在地店家提供米干等各項美食，還有超過卅攤的滇、緬、泰國特色小吃，讓民眾吃得開心。
十五日「潑水節」有「灑水祈福」儀式，包括三寶寺點水祈福、潑水舞、傣族潑水舞踩街等，十六日有「水花晚會」，有擺夷潑水舞、水傣舞等表演，廿二日、廿三日是「火把節」，分別有雲南之夜、火舞晚會，相關訊息可上網查詢，http://ricenoodlefestival.tycg.gov.tw。
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