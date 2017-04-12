〈北部〉軌道建設預算多 捷工處擬升「局」

2017-04-12

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在議會進行施政報告，鐵路地下化等軌道建設成為主軸，鄭文燦指出，行政院前瞻建設計畫關於軌道建設部分的四千多億元預算，桃園就囊括二千二百多億元，各項軌道建設蓄勢待發。由於發包金額龐大，市府將把現有的捷運工程處由二級單位提升為一級單位，統籌捷運規劃、發包事宜。

獲前瞻2200億 約相關預算一半

鄭文燦表示，前瞻計畫核定的軌道建設項目包括：桃園鐵路地下化的總經費九六四．○九億元；捷運綠線總經費九八二億元、下半年將發包動工，捷運綠線中壢延伸段工程總經費三五一億、機場捷運增設A14站（第三航廈站），合計前瞻計畫通過桃園市的軌道建設經費達二千二百多億元。

此外，捷運綠線延伸至大溪埔頂，市府已提出可行性報告，而捷運棕線可行性評估報告預計七月就可通過行政院審查；捷運三鶯線延伸八德段可行性研究報告，也於交通部審查中；鄭文燦說，透過各項捷運、鐵路建設，桃園捷運系統將成為「口字型」捷運路網，形成「北北桃一小時軌道運輸生活圈」，可讓桃園城市獲得轉型的動力。

鄭文燦說，桃園軌道建設正陸續推展，包括捷運綠線、捷運綠線中壢延伸段工程，總經費就超過一千三百億元，捷運棕線也達一七一億元，以工程規模來衡量，市府確實有成立捷運工程局的必要，目前捷運工程處為二級機關，經費及人力相對不足，已責成交通局研議成立捷運工程局。

鄭文燦說，桃園的其他重要建設，污水下水道系統已經陸續進行，預估八年內可達六十％的接管率；虎頭山、五酒桶山的都會生態公園陸續進行土地徵收作業，市府也規劃三十口埤塘改造埤塘生態公園；東門市場、第一市場進行改建作業，新明市場也在活化中；十四座停車場活化再造方案，已完成十二座，後續將興建中壢國小、文昌公園地下立體停車場。

推動電纜地下化方面，預計三年內可提升至四十八％；營區活化部分，初期以大溪區「埔頂營區」規劃轉運站與社會住宅使用，「中原營區」打造「中原創業村」，「內壢北營區」規劃興建社會住宅與其他公共設施，目前正進行土地撥用作業。