〈北部〉軌道建設預算多 捷工處擬升「局」
〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在議會進行施政報告，鐵路地下化等軌道建設成為主軸，鄭文燦指出，行政院前瞻建設計畫關於軌道建設部分的四千多億元預算，桃園就囊括二千二百多億元，各項軌道建設蓄勢待發。由於發包金額龐大，市府將把現有的捷運工程處由二級單位提升為一級單位，統籌捷運規劃、發包事宜。
獲前瞻2200億 約相關預算一半
鄭文燦表示，前瞻計畫核定的軌道建設項目包括：桃園鐵路地下化的總經費九六四．○九億元；捷運綠線總經費九八二億元、下半年將發包動工，捷運綠線中壢延伸段工程總經費三五一億、機場捷運增設A14站（第三航廈站），合計前瞻計畫通過桃園市的軌道建設經費達二千二百多億元。
此外，捷運綠線延伸至大溪埔頂，市府已提出可行性報告，而捷運棕線可行性評估報告預計七月就可通過行政院審查；捷運三鶯線延伸八德段可行性研究報告，也於交通部審查中；鄭文燦說，透過各項捷運、鐵路建設，桃園捷運系統將成為「口字型」捷運路網，形成「北北桃一小時軌道運輸生活圈」，可讓桃園城市獲得轉型的動力。
鄭文燦說，桃園軌道建設正陸續推展，包括捷運綠線、捷運綠線中壢延伸段工程，總經費就超過一千三百億元，捷運棕線也達一七一億元，以工程規模來衡量，市府確實有成立捷運工程局的必要，目前捷運工程處為二級機關，經費及人力相對不足，已責成交通局研議成立捷運工程局。
鄭文燦說，桃園的其他重要建設，污水下水道系統已經陸續進行，預估八年內可達六十％的接管率；虎頭山、五酒桶山的都會生態公園陸續進行土地徵收作業，市府也規劃三十口埤塘改造埤塘生態公園；東門市場、第一市場進行改建作業，新明市場也在活化中；十四座停車場活化再造方案，已完成十二座，後續將興建中壢國小、文昌公園地下立體停車場。
推動電纜地下化方面，預計三年內可提升至四十八％；營區活化部分，初期以大溪區「埔頂營區」規劃轉運站與社會住宅使用，「中原營區」打造「中原創業村」，「內壢北營區」規劃興建社會住宅與其他公共設施，目前正進行土地撥用作業。
看更多！請加入自由時報粉絲團
桃園農業博覽會預計廿二日起至五月十四日試營運，市府經濟發展局與桃園伴手禮協會等廠商協調，將於試營運期間準備一萬多份市值一千元的伴手禮，提供報名參加農博「輕旅行低碳遊」的民眾，屆時也會在展場展售伴手禮禮…
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 北韓最豪華酒店去除蘇聯風 重新開幕變這樣...
- 澄清湖新球場竟「禿頭」！
- 自由談》一句來，一句去
- 證交所增「玉晶光條款」 虧3年後大賺要實審
- 台幣強升 央行國外資產連三減
- 名醫毒殺小三 不服拔牌敗訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》‘Passive’ Lee Ming-che response denied
- 豬哥亮病房傳出高凌風歌聲 － 靠老友冬天裡的一把火燃燒鬥志
- 離職員工連偷兩次 老闆第二次才發現損失逾300萬
- 機組員臨時插隊// 聯航強拖乘客下機 全球公憤
- 挺自由貿易 三大組織聯手嗆川普
- 溫差大+花季 當心過敏變氣喘
- 水手擊落太空人 烤蚱蜢搶鋒頭
- 土魯斯管弦樂團 前進屏東演藝廳
- 退休後再就業 近8500人沒保職災險
- 隋棠大方聊姚元浩 仍是朋友
- 敘化武攻擊 美認定俄早知
- 〈徵文啟事〉員工旅遊 家屬跟不跟
- 甩油減肥產品含類安毒 恐危害健康
- 自由廣場》看丹麥 我們台灣人應該反省
- 疑棲地流失 黑腹燕鷗少4千隻
- 日師傅來台蓋木屋 枯葉乾燥法吸睛
- 韋禮安想要說相聲 自認特色是...
- 《徵文啟事》360行工作照
- 惡狼襲胸 害她跌倒受傷
- 偷拍法院女科長 徵信天后江梅綺判賠
- 《十年》監製預言港片進入新時代
- 《異攻隊》鬥陣《復仇者》 超級英雄聚一堂
- 雄中校內選舉搞KUSO 「納粹」入政見
- 酷玩安檢超規格 偵爆犬出巡
- 自由廣場》何不對中國發佈紅色旅遊警示？
- 中國處決人數 超越全球總和
- 中影案 民進黨促北檢約談馬
- 高倡捍衛家庭卻搞外遇 美州長下台
- 先發戰報》暌違近一年 倪福德本季初先發
- 全台最高書房 邀全民共築夢想
- 普立茲獎揭曉 獲獎關鍵「挑戰權威」
- 酷玩搖滾台灣 4萬粉絲冒雨嗨爆
- 李明哲遭拘 陸委會促中三個儘快
標題：〈北部〉軌道建設預算多 捷工處擬升「局」
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email