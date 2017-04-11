〈北部〉花蓮193縣道拓寬8度退回 環委：浪費時間
下最後通碟 10月底前須補件
〔記者王錦義／花蓮報導〕爭議不斷的花蓮一九三縣道拓寬案，二月底環差會議檢討案才遭審查委員決議退回，不到二個月捲土重來，審查委員對於開發單位提供一籮筐問題資料，昨天動怒：「浪費大家時間」，並下最後通碟，要求好好檢討計畫內容，十月底前九度補件送審。
贊成拓寬的地方民代動員兩部遊覽車，載民眾到現場拉白布條表達支持拓寬，新城鄉長錢自立、代表會主席邱光明、新城村長胡國雄及瑩隆石業董事長黃建中等人也代表發言。
錢自立說，鄉民就是有需要這條安全的路，希望審查委員尊重在地居民，「今天不做，明天就後悔」，不能讓少數反對者決定新城鄉的未來發展，不只新城段要拓寬，希望未來延伸到蘇花公路崇德出入口。
縣府提交通分流、疏導替代案
縣府建設處副處長鄧子楡說，對於機場段無法拓寬的交通瓶頸部分，未來將透過漁場街的單向管制作為交通分流、疏導的替代方案，已經在上月與當地居民溝通，居民對於單向管制並無太大意見，僅希望能改善漁場街的排水、照明設施；縣府仍再三強調，為了讓這路段能符合更安全的道路規範，因應未來蘇花改車流增多等原因，拓寬有其必要性。
七名審查委員逐一挑出不符合計畫的疑慮，委員謝哲隆說，開發單位對於交通流量的評估數字前後矛盾，僅有主觀推測沒有輔以相關科學評估，上次提問的資料也實問虛答，報告中車流量評估增加了，但空氣品質卻維持一樣沒有變化？不夠真實。
委員蔡呈奇則說，計畫目標打造有自行車道、人行道的安全道路，但路開愈寬不就愈鼓勵大型車進入，這樣要怎麼保證安全？另外補植部分，開發單位一直提補植水黃皮，但從調查資料中看到，現地目前一棵水黃皮都沒有，卻要補植跟目前原來樹種不符的植物。
環保團體則認為，在海岸森林生態、景觀、生活品質上有重大負面衝擊；尤其拓寬將破壞花蓮最重要的景觀道路，傷害花蓮賴以維生的觀光資產，縣府針對交通規劃欠缺整體宏觀思維，導致計劃間互相矛盾，屆時花蓮交通狀況恐是一場災難。
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