〈北部〉水情不佳 龍岡米干節今年不潑水
〔記者邱奕統、周敏鴻／桃園報導〕「龍岡米干節」將於十五日起，連續兩個週六、週日在雲南文化公園舉行，十五日、十六日登場的是「潑水節」，但市府觀光旅遊局表示，因為水情吃緊，今年取消潑水活動，改以高僧灑水祈福及潑水舞取代；對此，龍岡地區的滇緬民族及居民反應不一，有人支持共體時艱，但也有人認為可惜了，「少了潑水，感覺就少了一味！」
有人支持 有人感覺少一味
「潑水節」是泰國、緬甸、柬埔寨、寮國，和雲南省西南民族傣族、德昂族等泰語民族最盛大的傳統節日，每年四月的第三個週末登場，「潑水節」時必先浴佛，因此也稱為「浴佛節」，以潑水象徵除舊佈新、迎接新的一年。
中壢、平鎮的龍岡地區有雲南少數民族聚居，每年也舉辦「潑水節」慶祝，而同個時間點，市府也在雲南文化公園舉辦「火把節」為主的龍岡米干節，市府在二○一四年時，將潑水節併入龍岡米干節擴大舉辦，讓「潑水節」、「火把節」成為龍岡米干節的兩大主軸，去年水情吃緊時，市長鄭文燦也到場同歡，還被民眾潑得全身濕。
改以高僧灑水及潑水舞表演
觀旅局表示，龍岡米干節的十五日、十六日是潑水節，二十二日、二十三日是火把節，在潑水節部分，今年因為石門水庫旱象，考量節水抗旱，潑水活動將取消，改由「三寶寺」的緬甸高僧舉行灑水祈福儀式，並由各族表演的潑水舞取代。
對此，異域孤軍後裔「國旗屋」張老旺的姪子張國偉說，石門水庫缺水影響的是多數民眾，用潑水方式祈福歡度慶典的畢竟是相對少數，支持共同抗旱而取消潑水活動，主辦單位只要加強打歌、品嚐米干等活動，相信民眾還是會玩得很開心。
忠貞里里長尹黃愛紅的丈夫是雲南人，她認為，應維持潑水傳統，但可改為用大水桶裝水，讓民眾拿水瓢舀水互潑，一來限制潑水的用量，同時也能讓民眾有祈福的感覺，兩全其美。
潑水節的潑水活動取消並非首例，二○一五年時，石門水庫也發生旱象，當時就取消，改以高僧灑水方式進行；觀旅局說，潑水舞是傣族等民族的傳統舞蹈，也是祈雨舞蹈，當天會邀請民眾一同參與，藉此祈求老天下雨，解除桃園旱象。
長街宴小吃擺攤逾30攤
觀旅局說，龍岡米干節另一個重頭戲「長街宴」，將在十三日、十四日登場，由龍岡在地店家提供招牌菜，十五日、十六日兩天，滇緬泰特色小吃的攤位將超過三十個，兩個週六、週日假期都有晚會，獎品有金三角文創商品及打歌獎金等，歡迎民眾同歡。
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