〈北部〉A18高鐵桃園站 OUTLET逛到翻 未來還有水族館商城

2017-04-10

〔記者李容萍／中壢報導〕機場捷運A18站是高鐵局推動民間投資的典範，產業專區已有華泰名品城一、二期營運，第三期預計在二○一九年開幕；日本西武集團已宣告在A18站出口旁投資二百億元，與國泰人壽合作興建複合式商業大樓，內有水族館、電影院、商務旅館、美食廣場等，同樣預計二○一九年完工，這也是日商株式會社橫濱八景島首件跨國水族館開發案，基地面積逾廿一公頃。

步出A18站後，美式露天OUTLET─華泰名品城近在咫尺，步行約兩分鐘即可抵達，這是標榜美式鄉村風格的露天購物商城，面積超過四．五萬坪，有一六七個品牌進駐，集流行時尚、居家精品、樂活休閒於一身，美食街也有各大知名連鎖餐廳進駐。

車程約十分鐘的大江購物中心，集合文化、娛樂、生活、消費、休閒機能，提供賣場、餐廳、書店及電影院等多元消費選擇，從高鐵轉運區七號月台轉乘免費接駁車，或轉乘中壢免費市民公車L209至大江站下車即可。

在A18站的站前、佔地九公頃的高鐵站前廣場，去年初舉辦台灣燈會，英國搖滾天團「酷玩樂團」（Coldplay）明天、後天也將在高鐵站前廣場舉行亞洲巡迴台灣演唱會，目前還有多個戶外大型國際性活動接洽在廣場舉行，帶來的人潮也將考驗機捷的應變能力。