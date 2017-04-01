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〈北部〉曲棍球高手顧癌嬤 獲頒「自強兒童」

2017-04-01

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區平南國中學生駱俊愷，從小由阿嬤帶大，但他三歲時阿嬤被診斷罹癌，他上國小、稍稍懂事後，每天都要洗衣、煮飯，幫忙做家事，但不僅功課不受影響，還參加曲棍球隊曾贏得全國第一，優異的表現獲家扶中心頒贈「自強兒童」肯定。

駱俊愷小時候母親就已離家，父親得外出工作，因此由阿嬤照顧，他說，三歲時阿嬤發現罹癌，卻為了照顧他遲遲不能接受進一步的治療，一直撐到他就讀小學，才開始接受化療。

駱俊愷考慮到阿嬤身體易疲倦，每到假日總是一手包辦家事，反而扮演起照顧阿嬤的角色。

小學二年級時，駱俊愷的導師推薦他參加曲棍球校隊，他努力鍛鍊體能與練球，隨著校隊四處征戰，去年就讀小學六年級時，更幫助球隊贏得全國冠軍，還取得前往美國比賽的資格，並在各國強隊環伺下，贏得第三名。

私校學費貴 駱俊愷擬放棄練球

駱俊愷說，擁有優良曲棍球傳統的高中，多數是私校，因學費昂貴，未來他可能會放棄練球，打算選擇就讀餐飲等科別，希望未來能當個對社會有貢獻的人。

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  • 駱俊愷獲頒「自強兒童」。（記者周敏鴻攝）

    駱俊愷獲頒「自強兒童」。（記者周敏鴻攝）

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