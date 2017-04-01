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〈北部〉國立改市立 桃市長允推動頂尖高中

2017-04-01

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市的國立高中職最快明年初就將改隸市立，家長擔心教學品質與資源受到影響，也傳出部分國立高中職校長反對。市長鄭文燦昨天出席國立武陵高中校慶時表示，國立高中職改隸後，一定會獲得更多的支持，市府會提出頂尖高中計畫，落實「經費要充實、編制不打折、學校要更新、設備要改善」。

桃園市有武陵、桃園、陽明、內壢、楊梅、龍潭高中以及中壢家商、中壢高商與桃園啟智學校等九所國立高中職。

市府教育局表示，最快明年初，九所國立高中職就將改隸市立，另十六所私立高中職也將由市府管轄。但改制消息引起許多家長擔心影響教學品質，也有國立高中職校長認為，目前學校經營是採對學校最有利方式，未來改制後，勢必會受到市府教育政策的影響，例如免試入學保障名額等，學生素質可能會受到影響。

鄭文燦表示，直轄市的國立高中依法應改制為市立高中，改制後，市府會對這九所高中職投入資源，讓學校獲得更好的支持。

參加武陵高中校慶 稱將投入更多資源

他以武陵高中為例說，教育部得照顧全國國立高中，但桃園市的武陵高中只有一所，市府一定會全力投入更多、更好的資源，不但要讓武陵成為重要指標學校，更朝向成為台灣最好學校的目標邁進，讓武陵高中一年比一年更好，持續當桃園教育的領頭羊。

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