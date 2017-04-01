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〈北部〉桃市累進費率停車格 久停計費「加碼」

2017-04-01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園、中壢、龍潭、楊梅四區的行政機關周邊道路，已劃設「累進費率停車格」，前三小時停車是一種費率、第四到六小時提升為高一級費率，第七小時後再提升為更高一級費率，市府籲請民眾停車時要多加注意，免得荷包失血。

大溪區因觀光需求，也經實施累進收費多時，實施路段包括慈湖路、登龍路、普濟路、康莊路、停二停車場、仁愛路等六處。

交通局最近在行政機關周邊劃設的「累進費率停車格」以中壢區最多，分別是中壢區公所旁環北路五格、六和路八格、慈惠三街五格，戶政事務所旁溪州街六格，地政事務所旁中央西路二段八格，中壢監理站旁的中美路一段七格、延平路七格。

30分鐘內免費 鼓勵駕駛短暫停車

桃園區部分，地政事務所旁國豐三街九格、國強八街四格；龍潭區公所旁中正路十一格；楊梅區公所旁大成路八格等。交通局指出，累進費率停車格卅分鐘內均免費，鼓勵用路人短暫停車就能省下停車費，也盼公家機關旁停車格的週轉率增加，讓洽公的用路人更好停車。

「累進費率停車格」前三小時的費率較低，第四到六小時會提升為高一級的費率、第七小時後再提升為更高一級，用路人停車一定要算好時間，以免荷包多失血。

3小時為級距 最多「升級」2次

以楊梅區大成路的累進費率停車格為例，前三小時採每小時四十元的丙種費率、第四到六小時為每小時五十元的乙種費率、第七小時之後為每小時六十元的甲種費率，民眾若停車九小時，得繳費四百五十元，比固定費率每小時四十元的停車格需多繳九十元，等於平均一小時多了十元。

交通局副局長張新福提醒市民，公務機關周邊的「累進費率停車格」，假日照常收費但不累進；大溪區的「累進費率停車格」，週一到週日都採累進收費，而停二停車場僅假日採累進收費。

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  • 桃園市公有停車場收費費率種類及計費方式

    桃園市公有停車場收費費率種類及計費方式

  • 楊梅區大成路增設「累進費率停車格」，希望增加停車格的週轉率。（記者周敏鴻攝）

    楊梅區大成路增設「累進費率停車格」，希望增加停車格的週轉率。（記者周敏鴻攝）

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標題：〈北部〉桃市累進費率停車格 久停計費「加碼」


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