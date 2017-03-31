〈北部〉桃園電影節開跑 75部影片參展

2017-03-31

〔記者李容萍／中壢報導〕「桃園電影節」訂於五月十二日至廿五日在中壢區馬祖新村「桃園電影光影館」、大江星橋國際影城登場，十四天展期共有七十五部影片參展，將播放一○三場次，並有映後座談及電影主題講座；市長鄭文燦昨天與活動代言人導演柯一正共同揭曉「台灣獎競賽」紀錄片入圍名單、頒發入選證書。

鄭文燦表示，桃園電影節以「電影就在生活中」的理念，透過電影反映真實生活經驗及社會百態，帶來世界各地的故事與多元觀點，規劃「紀錄亞洲」、「青春記事」、「全球凝視」、「十年再見楊德昌」、「電影製造歷史」、「台灣獎競賽」等六大單元，其中「紀錄亞洲」、「青春記事」及「全球凝視」等是首映影片。

鄭文燦說，桃園電影節分一般票、套票與團體票三種，單場票價五十元，套票一套六張優惠價一九八元，套票於四月八日下午一點半至二點半在大江星橋國際影城舉辦選片指南講座時販售，單場票四月十九日起在年代售票系統開賣，團體票限定卅人以上，每人卅元。

柯一正表示，今年是導演楊德昌過世十週年，為紀念楊德昌對台灣影壇的貢獻，影展規劃「十年再見楊德昌」、「電影製造歷史」等主題，讓影迷回顧楊導的精彩作品。

另外，總獎金一○五萬元的「台灣獎競賽」，計有一一○部影片參賽，遴選十五部入圍決審，並競逐首獎五十萬元。