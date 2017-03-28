〈北部〉「桃園自在遊」上線 12行程一指搞定

2017-03-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府和民間旅行社合作推出「桃園自在遊」線上旅遊服務，規劃五大主題、十二條遊程，讓民眾輕鬆上網、一指搞定；市府昨舉行記者會宣布，「石滬親子小旅行」等五條路線限量買四送一，市長鄭文燦也推薦配合龍岡米干節的「龍岡心米干情」、「守護濕地」及「悠遊三坑鐵馬道」行程，邀請民眾在桃園深度之旅。

這五大主題、十二條旅遊行程，包括主題一龍岡米干節「龍岡心米干情」，可品嚐雲南美食米干，還能欣賞龍岡清真寺等異國風情；主題二是配合農業博覽會規劃的「農情秘境」、「梅境之旅」、「珍愛藻礁」、「守護濕地」四條遊程，參觀農博會場並玩透周邊觀光景點。

主題三是「鐵馬行腳桃園」，包含「悠遊三坑鐵馬道」、「悠遊新屋綠色隧道」兩條行程；主題四「遊新屋賞石滬」分別規劃「親子小旅行」、「食在好豐味」；主題五「桃園品酒饗宴」行程，規劃桃園酒廠品酒及酒粕香皂DIY。

在五大主題之外，另有「三坑老街、客家文化漫遊」、「大溪老街—花木傳情田園」遊程。

鄭文燦說，慶祝平台啟動，「石滬親子小旅行」、「悠遊新屋綠色隧道」、「大溪老街—花木傳情田園」、「三坑老街、客家文化漫遊」、「悠遊三坑鐵馬道」等五條路線將推出限量「四人同行、一人免費」優惠，詳情可至「桃園自在遊」網站查詢。